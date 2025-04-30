Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
'Türkiye'de 72 saat elektrik kesintisi yaşanacak' iddiası bir anda yayıldı: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama

'Türkiye'de 72 saat elektrik kesintisi yaşanacak' iddiası bir anda yayıldı: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama

14:0430/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

İspanya, Portekiz ve Fransa ve genelinde elektrik kesintileri milyonlarca kişiyi ve hayatın akışını durma noktasına getirdi.

Avrupa'daki elektrik kesintilerinin ardından
"Türkiye'de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak"
iddiası gündem oldu.

"Kesinti söz konusu değil"

DMM'nin sosyal medya hesabından,
"Türkiye'de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak"
iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin enerji ve iletişim altyapısında herhangi bir olağan dışı durum bulunmamaktadır. Bahse konu içerikler kamuoyunda panik oluşturma ve bilgi kirliliği yayma amacıyla dolaşıma sokulmaktadır. Arıza kaynaklı lokal kesintiler haricinde genel bir kesinti durumu söz konusu değildir. Türkiye genelinde sistemler güvenli bir şekilde çalışmakta olup, ilgili kurumlar tüm süreçleri yakından takip etmektedir"


#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#DMM
#enerji ve iletişim kesintisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT Tabii televizyondan nasıl izlenir mi? TRT TABİİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI: Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi? 30 NİSAN Frekans bilgileri...