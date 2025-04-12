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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'DEM Parti heyeti 13 talepte bulundu' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'DEM Parti heyeti 13 talepte bulundu' iddiasına yalanlama

17:0912/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
AA
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DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.
DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında atılan adımlarla ilgili devletin bir pazarlık yapması söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyeti 13 talepte bulundu" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyeti 13 talepte bulundu' iddiası doğru değildir. DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretiyle ilgili ortaya atılan 'talep listesi' iddiaları asılsızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulü sonrası DEM Parti'den yapılan açıklamada da görüşmede iddia edildiği gibi bir talep listelerinin söz konusu olmadığı belirtilmiştir. 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında atılan adımlarla ilgili devletin bir pazarlık yapması söz konusu değildir. Kamuoyunun hassasiyetlerini kullanarak bu kapsamda atılan adımları engellemek isteyenlerin manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."



#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
#DEM Parti
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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