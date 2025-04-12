DEM heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası dikkat çeken adım

Terörsüz Türkiye hedefiyle başlatılan, İmralı'nın silah bırakma çağrısıyla ilerleyen süreçte adımlar hızlanıyor.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyetinden Pervin Buldan önümüzdeki hafta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la görüşeceklerini açıkladı.





Buldan, görüşmede demokratik siyasetin güçlenebilmesi için Meclis'te atılacak yasal adımların masaya yatırılacağını söyledi.





Özellikle infaz yasasında değişiklikler, hasta hükümlülerin serbest bırakılması gibi başlıklar ilk sırada yer alacak. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın koşullarının düzeltilmesi de yine talepler arasında.





Katıldığı bir yayında konuşan Pervin Buldan , Erdoğan'la randevuyu ''tarihi bir görüşme'' olarak değerlendirdi.





Süreçten çok umutlu olduğunu söyleyen Buldan "Kısa sürede adımlar atılacak inanıyorum. Sürecin ilerleyebilmesi için yasal adımlara, parlamentonun devreye girmesine ihtiyaç var." diye konuştu.





DEM heyetinin önümüzdeki hafta yapacağı temasların ardından 4. kez İmralı'ya gitmeyi planlıyor.





Terör örgütü ne zaman silah bırakacak?





Sürecin bundan sonraki aşamasında beklenense terör örgütünün fesih kongresini toplaması ve silah bıraktığını ilan etmesi.





Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesajlarında vakit kaybetmeden bu adımın atılması gerektiğini vurguladı.





Ankara'da gözler bu ay sonuna kadar yaşanacak gelişmelerde.







