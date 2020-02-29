Gündem Rus medyasından algı operasyonu Hatay için çalıntı bölge dediler
POLİTİKA

Rus medyasından algı operasyonu: Hatay için ‘çalıntı bölge’ dediler

Rusya'nın Türkiye'de de yayın yapan haber sitesi Sputnik, büyük bir skandala imza attı. 34 Mehmetçiğin şehit düştüğü İdlib'de yaşanan gelişmelerin anlatıldığı haberde Hatay'ı "çalıntı bölge" ilan eden site, algı operasyonu yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sputnik'in haberi Türk kullanıcıların tepkisine neden oldu.
Sputnik'in haberi Türk kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan hain saldırıda 34 askerimizin şehit olması sonrası, Rus medyasında Türkiye ile ilgili skandal bir haber yayınlandı. Rusya'nın propaganda yayın organı Sputnik'in İngilizce sayfasında yer alan bir haberde Misak-ı Milli sınırları içinde yer alan ve 1939 yılında vatan toprağına katılan Hatay yeniden tartışmaya açıldı.

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Türk kullanıcılar tepki gösterdi

"Çalınan İl: Suriye'nin Bir Köşesi, 80 Yıl Önce Neden Fransa Tarafından Türkiye'ye Verildi" başlığıyla yayınlanan ve sosyal medyada da paylaşılan haberde, Hatay'ın yeniden Suriye toprağı olması gerektiği belirtildi. Ayrıca, 1923 yılında imzalanan Lozan anlaşması ile Türkiye’nin sınırlarının belirlendiği ifade edilerek Hatay’ın ‘aniden’ Türkiye’nin sınırlarına katıldığı yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Sputnik'in paylaştığı haber, sosyal medyada Türk kullanıcıların büyük tepkisiyle karşılandı.

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