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Rüşvetin tanığı şoförlere gözaltı

Rüşvetin tanığı şoförlere gözaltı

04:0010/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gözaltı dalgası.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün de İBB’deki yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun A takımının yakın çalışma ekibine operasyon düzenlendi.

Rüşvet çarkının en büyük tanığı oldukları değerlendirilen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca ile İBB Başkan Danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk gözaltına alındı. İYİ Parti’den istifa edip geçtiğimiz kasım ayında İmamoğlu’nun danışmanı olan İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan’ın şoförü Mustafa Bostancı da gözaltında. Ayrıca İBB’deki milyonlarca liralık yolsuzluğun göbeğinde bulunan Ağaç A.Ş.’nin çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ve Ümit Polat ile muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner de gözaltına alınanlar arasında. Şüphelilerin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.




#İBB
#Gözaltı
#Yolsuzluk
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