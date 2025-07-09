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İBB yolsuzluk soruşturmasında 10 şüpheli daha gözaltında

İBB yolsuzluk soruşturmasında 10 şüpheli daha gözaltında

10:569/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
AA
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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 10 kişinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 10 kişinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 10 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.


İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI


İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, aralarında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ile İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförlerinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.



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