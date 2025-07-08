Bir CHP klasiği: Emekli zammı görüşmelerinde kürsü işgali

Ara sırasında CHP milletvekilleri kürsü etrafında toplandı. Bozdağ, yeniden birleşimi açınca da CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etmeyi sürdürerek slogan atmaya devam etti.

CHP, daha önceki senelerde de Genel Kurul'da görüşülen en düşük emekli zammı müzakerelerinde aynı yöntemi izleyerek, görüşmelerin uzamasına neden olmuştu.