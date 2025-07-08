Bir CHP klasiği: Emekli zammı görüşmelerinde kürsü işgali

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşının 16 bin 881 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifinin görüşmeleri sırasında CHP'li vekiller, kürsüyü işgal etti. İşgalin uzaması üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurulu kapatmak durumunda kaldı.
Görüşmeler sırasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Ardından CHP milletvekilleri de sıralara vurdu.
Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi.
Ara sırasında CHP milletvekilleri kürsü etrafında toplandı. Bozdağ, yeniden birleşimi açınca da CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etmeyi sürdürerek slogan atmaya devam etti.
Bozdağ, komisyonun da yerini almaması üzerine birleşimi kapattı.
CHP, daha önceki senelerde de Genel Kurul'da görüşülen en düşük emekli zammı müzakerelerinde aynı yöntemi izleyerek, görüşmelerin uzamasına neden olmuştu.