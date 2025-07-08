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CHP İl Başkanı Özgür Çelik ifadeye çağrıldı

CHP İl Başkanı Özgür Çelik ifadeye çağrıldı

13:278/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifadeye çağırıldı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifadeye çağırıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'nin de aralarında olduğu 10 şüpheli ifadeye çağırıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine hile karıştığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'inde aralarında olduğu bazı şüpheliler hakkında ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine talimat verildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

  • "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal eden ve 2023 yılı Ekim ayında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl başkanı Özgür ÇELİK'inde bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, şüpheliler hakkında 08/07/2025 tarihinde ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gerekli talimatlar verilmiş olup, bu kapsamda soruşturma devam etmektedir."

Tanıkların ifadesi her şeyi ortaya çıkardı

İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin çarpıcı bir ifade de tanık M.A.’dan geldi. Halihazırda İstanbul İl Delegesi olan M.A., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek il başkanlığı seçim sürecinde yaşananları anlattı:

İlçe başkanına KİPTAŞ’tan 2 ev

“Kılıçdaroğlu’na destek vererek Niyazi Güneri’yi Pendik İlçe Başkanı seçtirdiğimiz için il kongresinde de Cemal Canpolat’ı desteklememiz gerekirdi. Ancak kendisi ısrarla tarafını değiştirerek yenilikten yana olduğunu söyledi. Güneri, Pendik’te bulunan 25 il delegesinden 5'ini Özgür Çelik’e oy vermeye ikna etti. Çelik kazanınca, kurultay delegesi olarak Niyazi Bey ve yanındaki 5 kişi yazıldı. Niyazi Bey’in il kongresi ve kurultay sürecinde KİPTAŞ’tan 2 ev aldığını öğrendik.”

Niyazi Güneri

Niyazi Güneri'de ifadeye çağırıldı

Soruşturma kapsamında; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yanı sıra Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'de ifadeye çağırıldı


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