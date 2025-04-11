Delege ve yakınlarına ayrıntılı inceleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yaptığı 38’inci Olağan Kurultayı’nda “kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına ilişkin başlattığı soruşturma derinleşiyor. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre Başsavcılık, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne 3 Nisan 2024 tarihinde gönderdiği dilekçede kimlik bilgileri gönderilen 65 delege ve bu kişilerin 1’inci ve 2’inci dereceden yakınları olmak üzere toplamda 552 kişinin 1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 yılları arasında aldıkları ve sattıkları tüm tapu kayıtlarını istedi.

Başsavcılık 3 Nisan’da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderdiği bir diğer dilekçede ise kimlik bilgileri gönderilen şahısların 1’inci, 2’inci, 3’üncü ve 4’üncü derece kan hısımları ile kayın hısımlarının (eşinin hısımlarının) ve hısım bağlantısı bulunmayan tespit edilecek diğer yakınlarının 1 Ekim 2023 tarihinden günümüze kadar olan süreçte il ve ilçe belediyelerinde ya da iştiraklerinde işe başlama kaydının olup olmadığı hususunun araştırılmasını ve raporlanmasını istedi.