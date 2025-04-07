'Şaibe'den kaçış kurultayı: Dostlar kurultayda görsün

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendi çağrısıyla toplanan CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda tek aday olarak bin 171 delegenin oyuyla genel başkanlığa seçildi. Yargıya taşınan CHP 38. Olağan Kurultayı’nı aklamak ve beliren kayyum olasılığını engellemek için yapılan kurultay, Ankara Nazım Hikmet Kongre Merkezi’nde ‘seyircisiz’ toplandı. 47 delegenin katılmadığı seçimlerde 105 delege geçersiz oy kullandı. Geçersiz oylar 2023’de yönetimin değiştiği ve delege transferlerine sahne olan bir önceki kurultayda yaşananlara tepki oyu olarak değerlendirildi.





ZOOM CUNTASINI UNUTTU

Kurultayda Ümit Uysal adaylıktan çekilirken, 97 imza toplayan Berhan Şimşek’in adaylığı ise dilekçenin Divan’a 5 dakika geç verildiği gerekçesiyle reddedildi. Özel, seçime tek aday olarak girdi. Cezaevindeki Ekrem İmamoğlu içinse “Cumhurbaşkanı adayı” yazılı boş koltuk ayrıldı. Genel Başkan Özgür Özel açılış konuşmasında, Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı İmamoğlu’nun öncülüğünde oluşturulan ‘Zoom Cuntası’nı görmezden gelerek, seçilmiş iktidarı ‘cuntacılıkla’ suçladı. Özel, “Bugün Türkiye’yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları, kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür” dedi.





ÖZEL, ÇARŞAF LİSTEYE DÖNDÜ

Özel, kurultayın açılış konuşmasında 60 kişilik Parti Meclisi ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu’nun seçiminde blok liste yerine çarşaf listeyle yapılacağını bildirdi. Özel, İmamoğlu ve delege ağalarının baskısıyla blok liste fikrinden uzaklaşarak, parti tüzüğünde kural olarak yazan çarşaf listede karar kıldı. Özgür Özel, Silivri’de kadın mahkumların SEGBİS üzerinden tehdit edildiğini savunarak, “SEGBİS görüşmesinin kaydını sildirmek üzere, bu ifade bize ulaştıktan sonra çabaladıklarını, uğraştıklarını ve orada o görüşmenin kaydını sildirmeye çalıştıklarını biliyorum. O görüşmelerin en yakın zamanda televizyon ekranlarında yer alması için gayret ediyorum. Eninde sonunda bunları Türkiye’ye de dünyaya da rezil edeceğim. Size söz veriyorum” dedi.





MASAK RAPORLARINA PEÇETE

Özel, İBB soruşturmasında yönelik MASAK raporları için “Bir poşet peçeteden ibaret” ifadelerini kullandı. Gizli tanık beyanlarını destekleyecek kanıtın da bulunmadığını iddia eden Özel, “Dosyada ara ki bulasın. Bir tane kanıt koyamadılar. İddianame yazacak, MASAK patladı, kanıt yok, yalancı şahit, gizli tanık, Çınar, Meşe gibi odunlardan ifadelerinin birbiriyle çelişkileri, avukatlar tarafından yakalanıyor, yüzlerine vuruluyor. Çare yalancı tanık bulmakta” dedi.





KILIÇDAROĞLU DA GELDİ

Salonda önceki dönem CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın da hazır bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu salona girdiği esnada alkışlandı. Herhangi bir tepki görmedi. Kurultayda Avrupa Sosyalist Partisi (PES) heyetini temsilen Sosyalist Enternasyonel Onursal Başkanı, eski Yunanistan Başbakanı George Papandreuo da yer aldı. Kurultayın Divan Başkanlığına ise Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu seçildi.





UYSAL ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

CHP Genel Başkan Adayı Ümit Uysal, adaylıktan çekildi. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, “Partimi yıpratmamak için burada detaylarını ifade etmeyeceğim gerekçelerle adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım. CHP için mücadelem en güçlü şekilde devam edecek. Birleşe birleşe kazanacağız” dedi.





NOTLAR

CHP’nin 21. Olağanüstü kurultayı bin 500 kişilik salonda gerçekleşti. Kurultayın girişinde vatandaşlar ve basın mensupları salona girmek için epey zorluk çekti.

* Kongrenin yapılacağı salona çıkan yollarda trafik yaşanırken, polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Salonun kapıları dar olmasından girişte ve çıkışta yığılmalar yaşandı.

* PM için aday olan isimlerin danışmanları kart ve broşürlerle adayları için delegelerden oy istedi.

* Kılıçdaroğlu’na yakın delegeler bazı oy pusulalarına, “hançer” ve “Kemal Kılıçdaroğlu” yazdı.

* Kameralar önceki genel başkanları tek yek gösterirken Kılıçdaroğlu’nu kameralar göstermedi.

* PM için 181 aday başvuru yaptı. Bir önceki kurultayda 488 isim PM için başvuru yapmıştı.





4,5 saat sürdü

CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın ilk etabı olan genel başkanlık seçimi sayım dahil 4,5 saat sürdü. Özgür Özel’in saat 10.00’dan sonra başlayan konuşması 12.00’den sonraya sarktı. Kurultay saat 10.00’da başladı. Genel başkanlık oylamasına 12.30’da geçildi. Bu sürenin iki saatlik bölümü Özel’in konuşmasıyla geçti. Oylamada 14.20’de bitti, sonuçlar 14.36’da açıklandı.





Şimşek’e kurultay çalımı

Kurultayda aday olmak isteyen Berhan Şimşek’in başvurusu ise, başvuru saatini 5 dakika ile kaçırdığı iddiasıyla düşürüldü. Şimşek, adaylığının düşürülmesinin ardından sert tepki gösterdi. Şimşek, kameralar önünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tartıştı. Özel’in Şimşek’i sakinleştirmek için kollarından tuttuğu da görüldü. Öfkesi dinmeyen ve “Ayıptır ya” dediği duyulan Şimşek, daha sonra partililer tarafından salondan uzaklaştırıldı.





KISA DON GİYİYORDU!

Daha sonra kameraların karşısına geçen Berhan Şimşek, “Sayın Özgür Özel, kutluyorum sizi. Şimdi, santraforun biri yok, Kemal Bey yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığını şimdiden açıklayabilirsin. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Partim adına büyük acı duyuyorum. Beş dakika arkadaşlar. Ben bu partide duvarlara CHP yazarken Sayın Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyiyordu. Kısa pantolonla geziyordu” ifadelerini kullandı.



