Özgür Özel'in A Takımı'nın yer aldığı anahtar liste belli oldu

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı’nda yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel, hem Parti Meclisi hem de Yüksek Disiplin Kurulu için dikkat çeken isimlerden oluşan anahtar listesini açıkladı. Listede Mahmut Tanal, Berkay Gezgin, Gamze Taşçıer, Sezgin Tanrıkulu gibi isimler de yer aldı.
CHP 21. Olağanüstü Kurultayı, Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Kurultaydaki genel başkanlık seçimine tek aday olarak giren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimde bin 171 oyla yeniden seçildi.
Bunun ardından gözler Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimine çevrilirken Özel'in sunduğu anahtar liste belli oldu.
Listede dikkat çeken isimler
Özel'in A takımında dikkat çeken isimler yer aldı.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, listede yer bulurken; Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin de listede yer aldı.
Öte yandan kamuoyunda bilinen Gamze Taşçıer, Sezgin Tanrıkulu, Burhanettin Bulut, Gökhan Zeybek gibi isimler de listede yer buldu.
Disiplin Kurulu listesi de belli oldu
Parti Meclisi'nin yanı sıra Özel'in Disiplin Kurulu listesi de belli oldu. Listede; Turan Taşkın Özer, Özgür Sağlam, Süleyman Bülbül, Deniz Çakır gibi isimler yer aldı.