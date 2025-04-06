Bakan Kurum'dan Özel'e 'cunta' tepkisi: Cumhurbaşkanımızın vatan millet sevgisini sorgulamak haddin değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'cunta' ithamlarıyla hadsizce hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepkiler dinmiyor.

Hem halktan hem de siyaset kanadından tepkiler yükselirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Özel'e sert sözlerle yüklendi.

"Vatan millet sevgisini sorgulamak haddine değil"

Özel'in Avrupa basınına ve Yunan siyasetçilerine Türkiye'yi şikayet ettiğini hatırlatan Kurum, "Ortalığı birbirine katıp, kaos tüccarlığı yapan ve panikle etrafına saldıran Özgür Özel’in ağzından çıkanı kulağı duymuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatan ve millet sevgisini sorgulamanın Özel'in haddi olmadığını vurgulayan Kurum, CHP liderinin ifadelerini şiddetle reddettiğini belirtti.

Kurum yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"'Yalnız bırakıldık' diye Avrupa kapısında ağlayan, Yunan siyasetçilere Türkiye’yi şikayet eden, Türk ekonomisini, milletin emeğini, esnafın alın terini hedef alan, bölen, ayrıştıran, yolsuzluğu örteceğim diye ortalığı birbirine katıp, kaos tüccarlığı yapan ve panikle etrafına saldıran Özgür Özel’in ağzından çıkanı kulağı duymuyor.

Siyasi hayatını Türkiye’nin bağımsızlığına adayan, bu uğurda darbecilerle, terör örgütleriyle canı pahasına mücadele eden Cumhurbaşkanımızın vatan, millet sevgisini, sorgulamak Özgür Özel’in haddi değildir.

CHP Genel Başkanına ait çirkin ifadeleri şiddetle reddediyorum."





“Yalnız bırakıldık” diye Avrupa kapısında ağlayan,



Yunan siyasetçilere Türkiye’yi şikayet eden,



Türk ekonomisini, milletin emeğini, esnafın alın terini hedef alan, bölen, ayrıştıran,



Yolsuzluğu örteceğim diye ortalığı birbirine katıp, kaos tüccarlığı yapan,



Ve panikle… — Murat KURUM (@murat_kurum) April 6, 2025







