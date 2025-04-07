Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bayram tatilinin ardından bugünden itibaren parti mesaisine başlıyor. Erdoğan, yaklaşık bir ay aradan sonra düzenlenecek MYK’nın yanısıra Meclis Grubu ve il başkanlarında da partililere seslenecek. MYK’da ise İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan protestolar, CHP’nin boykot çağrıları ve DEM Parti ile planlanan görüşmeler ele alınacak. Ayrıca ekonomi, dış politika ve Meclis çalışmalarıyla ilgili sunumlar yapılacak.





BİR AYIN ARDINDAN MYK

Yaklaşık bir ay aradan sonra düzenlenecek MYK toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrıları, CHP’nin süreçteki tutumu ve bu gelişmelerin kamuoyuna yansımaları da ayrıntılı ele alınacak. Erdoğan’ın partisinin A takımıyla bu başlıklar üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapması bekleniyor.





DEM PARTİ İLE YENİ TEMAS

Toplantının dikkat çeken diğer başlığı ise hükümetin “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar olacak. Bu kapsamda DEM Parti’nin İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önümüzdeki günlerde kabulü bekleniyor. Görüşmenin ayrıntıları ve olası siyasi etkileri MYK’da masaya yatırılacak, süreçte izlenecek yeni strateji belirlenecek.





KURMAYLARDAN SON SUNUMLAR

Toplantıda, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci ile Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken görev alanlarıyla ilgili sunum yapacak. Grup Başkanı Abdullah Güler ise TBMM’deki son gelişmelere ilişkin bilgilendirme sunacak.



