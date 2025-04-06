Tanıklar CHP’deki delege pazarlığını anlatıyor: İki daire aldı safını değiştirdi

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi’ndeki şaibe hâlâ kalkmadı. Delegelere para dağıtıldığı iddiası üzerine kurultay ve kongre süreçleri inceleniyor. Yargı süreci devam ederken 13 Mart’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Gizli Tanık “Gemi”, şaibeli kurultayla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu:





KILIÇDAROĞLU’NDAN PARA ALAMADI

“Parti kurultay sürecine girdiğinde Erzurum İl Başkanı olan Serhat Can Eş delegeleri toplayıp kim para verirse ona oy vermemiz gerektiğini söyledi. Delegeler bunu kabul etmedi. Kendisi önce Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğraf verdi. Sonra o taraftan para alamayacağını anlayınca İstanbul'a gelip Özgür Özel ile görüntü verdi.”

Serhat Can Eş





PARA MEYHANEDE DAĞITILMIŞ

“Serhat Can Eş kurultaydan 3 gün önce tüm delegeleri Ankara’da otele yerleştirdi. Delegeler Çankaya’da ‘Balıkhan’ adlı bir meyhaneye götürülüp pazarlık yapıldı. Şaibe iddialarına konu para delegelere meyhanede dağıtıldı. Orada otururken partiden üst düzey isimler masaya gelip destek istedi.”





KİMİNE 1000 KİMİNE 200 DOLAR

“Sonrasında Serhat Can Eş bizlere dolar dağıttı. Kimine 1000, kimine 200 dolar vermiş. Ben de para aldım ancak miktarını söylemek istemiyorum. Bu vesileyle Özgür Özel'e destek açıklaması için gazetecilere bunu açıkladılar. Gazeteciler de Erzurum ilinin komple Özgür Özel'i desteklediğini duyurdu.”





İlçe başkanına KİPTAŞ’tan 2 ev

İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin çarpıcı bir ifade de tanık M.A.’dan geldi. Halihazırda İstanbul İl Delegesi olan M.A., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek il başkanlığı seçim sürecinde yaşananları anlattı: “Kılıçdaroğlu’na destek vererek Niyazi Güneri’yi Pendik İlçe Başkanı seçtirdiğimiz için il kongresinde de Cemal Canpolat’ı desteklememiz gerekirdi. Ancak kendisi ısrarla tarafını değiştirerek yenilikten yana olduğunu söyledi. Güneri, Pendik’te bulunan 25 il delegesinden 5'ini Özgür Çelik’e oy vermeye ikna etti. Çelik kazanınca, kurultay delegesi olarak Niyazi Bey ve yanındaki 5 kişi yazıldı. Niyazi Bey’in il kongresi ve kurultay sürecinde KİPTAŞ’tan 2 ev aldığını öğrendik.”

Niyazi Güneri



