Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, CHP'nin 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayı için genel başkan adaylığını açıkladı.

Ümit Uysal kimdir?

Ümit Uysal, CHP'nin 6 Nisan'daki kurultayında genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ümit Uysal 1970 yılında doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Uysal, Mart 2024’te yüzde 62.3’lük oy oranıyla yeniden Muratpaşa Belediye Başkanı seçildi. İşte Ümit Uysal’ın hatayı biyografisi ve siyasi kariyeri.





Ümit Uysal 1970 yılında doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında edebiyat dergilerinde öyküler yazdı. Sinema ve tiyatroya meraklıydı. Memleketi Antalya’da 1991 yılında avukatlığa başlayan Uysal, 9 Eylül 1992'de yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. Kurucu il meclisinde görev yapan Uysal, il yönetim kurulu üyeliği ve gençlik kolları başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001 yılında 31 yaşındayken il başkanı seçildi. Partisi, Uysal'ın il başkanlığını yaptığı 2002 yılında yapılan genel seçimlerde Antalya’da 13 milletvekilliğinden 8'ini kazandı.



