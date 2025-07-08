2023 Ekim ayında gerçekleşen CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi ile ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında neden gözaltı kararı verildi?

Savcılığın aktardığına göre; Kurultay davası nedeniyle olduğu açıklanan yazıda menfaat ilişkisi suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal eden ve 2023 yılı Ekim ayında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl başkanı Özgür ÇELİK ' inde bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, şüpheliler hakkında 08/07/2025 tarihinde ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gerekli talimatlar verilmiş olup, bu kapsamda soruşturma devam etmektedir.

Özgür Çelik kimdir?

Özgür Çelik, 14 Haziran 1981 tarihinde Sivas’da doğdu. 1981 yılında öğretmen bir babanın çocuğu olarak Sivas, Zara'da doğdu. Lisans eğitimini İletişim alanında okudu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset bilimi ile Yerel Yönetimler, Çevre ve Kent Çalışmaları üzerine yüksek lisans yaptı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye oldu ve yönetim kısımlarında görev aldı. 2015 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerinde yönetici kademelerde aktif olarak görev yapmaya başladı. İlk olarak CHP Bahçelievler İlçe Örgütünde Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Ardından, 2018'de düzenlenen Bahçelievler ilçe kongresinde ilçe başkanlığına aday oldu ve ilçe başkanı olarak seçildi. 22 Aralık 2019'da toplanan Bahçelievler ilçe kongresinde ikinci kez, 20 Ağustos 2023'te toplanan Bahçelievler ilçe kongresinde de üçüncü kez ilçe başkanı seçildi.

23 Eylül 2023'te düzenlediği basın toplantısında partisinin İstanbul il başkanlığına aday olduğunu ilan etti. 8 Ekim 2023 tarihinde 38. Olağan Kurultay'ın parçası olarak düzenlenen 38. İstanbul İl Kongresinde eski İl başkanı Cemal Canpolat'ın karşısında il başkanlığına aday oldu ve delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı seçildi.



