İş adamı Sadettin Saran, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Polis nezaretinde gelen Saran'ın Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldığı bildirildi.
İş adamı Sadettin Saran, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında savcılıkta ifade verdi.
Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne polis nezaretinde gelen Saran, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.
Saran Grup OdaTV'yi yalanladı
OdaTV, konuya ilişkin hazırladığı haberde Saran'ın soruşturma kapsamında gözaltına alındığını ileri sürmüştü.
Sarar Grup'tan yapılan açıklamada OdaTV'nin iddiası yalanlandı.
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığına dair yapılan haberlerin kasıtlı ve gerçek dışı olduğu belirtilerek, "Bu haberi yapanlarla ilgili tüm yasal haklar ivedilikle kullanılacaktır." denildi.