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Yasa dışı bahis soruşturması: Sadettin Saran ifade verdi

Yasa dışı bahis soruşturması: Sadettin Saran ifade verdi

00:0927/12/2024, Cuma
G: 27/12/2024, Cuma
AA
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Sadettin Saran, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'ne polis nezaretinde gelerek ifade verdi.
Sadettin Saran, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'ne polis nezaretinde gelerek ifade verdi.

İş adamı Sadettin Saran, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Polis nezaretinde gelen Saran'ın Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldığı bildirildi.

İş adamı Sadettin Saran, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında savcılıkta ifade verdi.

Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne polis nezaretinde gelen Saran, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

Saran Grup OdaTV'yi yalanladı

OdaTV, konuya ilişkin hazırladığı haberde Saran'ın soruşturma kapsamında gözaltına alındığını ileri sürmüştü.

Sarar Grup'tan yapılan açıklamada OdaTV'nin iddiası yalanlandı.

Sadettin Saran’ın gözaltına alındığına dair yapılan haberlerin kasıtlı ve gerçek dışı olduğu belirtilerek, "Bu haberi yapanlarla ilgili tüm yasal haklar ivedilikle kullanılacaktır." denildi.

OdaTV, Sadettin Saran'ın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındığını ileri sürmüştü.


#Sadettin Saran
#Bahis
#Yasa Dışı

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