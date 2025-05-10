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Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Yenidoğanlarda taburcu olma şartları değişiyor

Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Yenidoğanlarda taburcu olma şartları değişiyor

15:1410/05/2025, Cumartesi
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Sağlık Bakanlığı'ndan yenidoğan güvenliği için yeni düzenleme.
Sağlık Bakanlığı'ndan yenidoğan güvenliği için yeni düzenleme.

Sağlık Bakanlığı, yenidoğan bebeklerin taburcu sürecine yönelik yeni bir adım attı. Hazırlanan düzenlemeye göre, yeni doğan bebeklerin hastaneden evlerine araba koltuğu ile gitme şartı için düzenlemelere başlandı.

Sağlık Bakanlığı "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri Protokolü" hazırladı.

Otomobili olan çiftler için yenidoğan servisinin çıkışında araba koltuğu şartı getiriliyor.

Bebeği araba koltuğuna nasıl oturtulacağını öğrenmeden taburcu gerçekleşmeyecek.

İşte yeni getirilecek şartlar

NTV'nin haberine göre; Araba koltuğu testinden geçmek için bilinmesi gereken başka kurallar da var.

Genellikle 36-37 haftalık civarında ve akut yaşamsal sorunları ortadan kalkmış olacak.

Yeterli kilo alımı olacak. Topuk kanı ve rutin taramaları tamamlanacak ve vücut ısısı ayarlanacak.


#Sağlık Bakanlığı
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