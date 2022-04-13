Sahipsiz köpek ihbarı yağıyor: İstanbul'da 15 ayda 881 kişi ısırıldığını bildirdi Sokaklarda ciddi bir problem haline gelen sahipsiz köpekler nedeniyle her gün çok sayıda saldırı haberi gündeme düşüyor. İstanbul'un 25 ilçesinde sahipsiz köpeklerle ilgili son 15 ayda 18 bin 791 ihbar yapıldı. Bu ihbarların 881'inin ısırma vakası olduğu belirtildi. Köpek saldırılarına ilişkin kayıt tutan ilçelerde ilk sırada 140 ısırma vakası ile Arnavutköy, 103 vaka ile Esenyurt ikinci, 72 vaka ile Sarıyer ilk üçüncü sırada yer aldı.

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