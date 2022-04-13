Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Sahipsiz köpek ihbarı yağıyor İstanbulda 15 ayda 881 kişi ısırıldığını bildirdi
İSTANBUL

Sahipsiz köpek ihbarı yağıyor: İstanbul'da 15 ayda 881 kişi ısırıldığını bildirdi

Sokaklarda ciddi bir problem haline gelen sahipsiz köpekler nedeniyle her gün çok sayıda saldırı haberi gündeme düşüyor. İstanbul'un 25 ilçesinde sahipsiz köpeklerle ilgili son 15 ayda 18 bin 791 ihbar yapıldı. Bu ihbarların 881'inin ısırma vakası olduğu belirtildi. Köpek saldırılarına ilişkin kayıt tutan ilçelerde ilk sırada 140 ısırma vakası ile Arnavutköy, 103 vaka ile Esenyurt ikinci, 72 vaka ile Sarıyer ilk üçüncü sırada yer aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Sahipsiz köpek ihbarı yağıyor: İstanbulda 15 ayda 881 kişi ısırıldığını bildirdi
Arşiv

İstanbul'daki ilçe belediyelerinin veterinerlik birimleri sahipsiz köpeklerle ilgili vatandaşlarca yapılan ihbarlara anında müdahale ediyor.

  • İstanbul'un 25 ilçesinde 1 Ocak 2021-1 Nisan 2022 tarihlerinde sahipsiz köpeklere ilişkin 18 bin 791 ihbar geldi. Bu ihbarların 881'i "ısırma vakası" olarak kayıtlara geçti.

Köpek saldırılarına ilişkin kayıt tutan ilçelerde ilk sırada 140 ısırma vakası ile Arnavutköy, 103 vaka ile Esenyurt ikinci, 72 vaka ile Sarıyer ilk üçüncü sırada yer aldı.

Saldırı ihbarını değerlendiren ekipler, yakalayabildikleri ısıran köpeği 10 gün müşahedeye aldı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yürütülen çalışmaların ardından rehabilite edilen köpekler, yine alındıkları bölgeye bırakıldı.

İstanbul'da sokak köpeği dehşeti: Servis bekleyen çocuğa saldırdılar, babası son anda kurtardı
GÜNDEM
İstanbul'da sokak köpeği dehşeti: Servis bekleyen çocuğa saldırdılar, babası son anda kurtardı

Köpek tartışmasında görümce dehşet saçtı: Kardeşini sopayla gelinini bıçakla kovaladı
GÜNDEM
Köpek tartışmasında görümce dehşet saçtı: Kardeşini sopayla gelinini bıçakla kovaladı

Genç kız 7 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı: Dehşet anları kamerada
GÜNDEM
Genç kız 7 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı: Dehşet anları kamerada
Ukraynaya ek yardım

Ukrayna'ya ek yardım

​ABD 800 milyon dolarlık silah yardımı yapacak.
İzmirde göçmen hareketliliği

İzmir'de göçmen hareketliliği

​Yunanistan'ın ölüme ittiği 174 kişi kurtarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan orucunu Yüksekovada askerlerle birlikte açtı

Afrika’da yüzler İHH ile güldü

Afrika’da yüzler İHH ile güldü

​Çad'da 22 bin kişiye kumanya 500 kişiye iftar verildi.

AKSUNGUR'dan ateşlendi: Hedef başarıyla vuruldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.