Sarıgül cumhurbaşkanlığı adaylığına açık kapı bıraktı: Günü geldiğinde tartışırız

CHP'den ayrılarak Türkiye Değişim Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül, Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Partisine ilişkin açıklamalarda bulunan Sarıgül, ardından seçimlerde ittifak yapıp yapmayacaklarına ve cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruları yanıtladı.

"Muhalefet ittifaklarla oylarını gizlemeye çalışıyor"

"Seçimlerde ittifak yapacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Sarıgül, "İttifak yapan partiler özellikle muhalefet partileri oylarını gizleyen, kendi koltuklarını korumak isteyenler, oylarının gerçeğinin görünmesine sempatik bakmayanlar. O nedenle Türkiye Değişim Partisinin bir oyu bile kıymetlidir. Biz kendi adayımızı çıkaracağız, kendi adayımızla seçime gireceğiz" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı adaylığını günü gelince tartışırız"

Sarıgül, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna ise "Partimiz öylesine demokratik ki o gün geldiği zaman bütün kurullarıyla detaylı bir şekilde tartışacak, kararını en güzel şekilde verecek" dedi.

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