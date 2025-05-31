Sesimiz Tel Aviv'den duyulsun

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Dünya Gıda Programı (WFP) ile Gazze'de yürüttükleri projede çalışan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı İsrail'in saldırısını kınamak için 1 Haziran'da düzenlenecek yürüyüşe herkesi davet etti. Vakfın Fatih'te bulunan genel merkez binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Yıldırım, İHH'nin Gazze'de yürüttüğü projede çalışan 5 kişinin, 28 Mayıs'ta İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Hem Mavi Marmara'ya yönelik saldırının 15. yılı olduğu için hem de şehit düşen vakıf üyelerini anmak amacıyla 1 Haziran Pazar günü "Her Adım Gazze ve Kudüs İçin" yürüyüşü düzenleyeceklerini dile getiren Yıldırım, vatandaşları yürüyüşe davet etti. Yıldırım, vakıf üyelerinin bulunduğu aracın dronla hedef alındığına dikkati çekerek, "Gazze'de sıcak yemek çıkarıyoruz. Hiç durmadı bu. Bu tabii ki zalim İsrail'i tedirgin etti. Fakat bütün dünyanın tepkisine rağmen Amerika silahıyla vuruldu. Direkt dronla hedef alındı. Bu silah önce arabayı deldi. İçinde basınç oluşturdu ve yüzlerce bıçak çıkararak arkadaşlarımızı parçaladı. Bu saldırıda Amerika suçludur. Mutlaka yargılanmalıdır" diye konuştu. Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten itibaren toplam 452 yardım kuruluşu çalışanının vurulup öldürüldüğünü dile getirdi.

Dünyada hain veya korkakların olduğunu belirten Yıldırım, "Hainler katliamın ortağı. Silah verenler ve İsrail ne yaparsa yapsın göz yumanlar, korkaklar ise attıkları imzaya göre hareket etmeyenler." ifadesini kullandı. Yıldırım, pazar günü gerçekleştirecekleri yürüyüşün içeriğine ilişkin bilgiler de verdi. Bu saldırıya tepkilerini pazar günü göstereceklerini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti: "Mavi Marmara'nın vurulma yıl dönümü 31 Mayıs'tır. Bu tarih cumartesiye geldiği için biz pazara aldık. 1 Haziran'da saat 14.00'te Fatih Camisi'nden başlayıp Ayasofya'ya kadar bir yürüyüş yapacağız. Mavi Marmara'yı anacağız, İsrail'i protesto edeceğiz, şehitlerimize dualar okuyacağız. Bütün halkımızdan büyük yürüyüşe destek bekliyoruz. İsrail, 'Ben Türk kuruluşunu vururum, Marmara'da olduğu gibi Türkleri öldürürüm. Türkler de sokağa bile çıkamaz' anlayışına sahip olmasın. Öyle bir ses verelim ki sesi Tel Aviv'den duyulsun. Dünyanın her tarafında mitingler olacak, olmaya devam edecek. Hepsiyle de irtibatlıyız. İsrail'de de mitingler olacak."