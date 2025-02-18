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Sibirya soğukları geliyor: Sıcaklık sıfırın altına düşecek

Sibirya soğukları geliyor: Sıcaklık sıfırın altına düşecek

04:0018/02/2025, Salı
G: 18/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Sıcaklık hızla düşecek, kar yağışı etkili olacak.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklığın hızla düşeceğini, yarın başlayacak kar yağışının 21-22 Şubat'ta kuvvetleneceğini duyurdu. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul ve çevresinin, hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine gireceği, hava sıcaklığının 0-3 derece arasında seyredeceği, gece ise sıfırın altına düşeceği belirtildi.

BARAJLARDA DOLULUK YÜZDE 61'İ GEÇTİ

Bugünden itibaren İstanbul'da şiddetli yağış ve soğuk hava dalgasının etkili olacağı, hava sıcaklığının hızla düşmesiyle yarından itibaren yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, 20 Şubat Perşembe günü devam edeceği öngörülen kar yağışının 21-22 Şubat'ta kuvvetleneceği ifade edildi. Açıklamada, hava sıcaklığının 25 Şubat'a kadar mevsim normallerinin 4-8 derece altında seyredeceği ve 26 Şubat-5 Mart arasında normale dönmesinin beklendiği ifade edilerek, vatandaşların aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Öte yandan İstanbul'daki barajların doluluk oranının yüzde 61,42 seviyesine ulaştığı da belirtildi.



#AKOM
#Meteoroloji
#Hava Durumu

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