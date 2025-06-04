Sıfır Atık Vakfından okullarda sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimi

Sıfır Atık Vakfı, İstanbul'da "Sıfır Atık Çocuk: Geleceğe Değer" projesi kapsamında, ilkokul öğrencilerine sıfır atık farkındalık eğitimi veriyor.

Eğitmenler, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine sıfır atık kavramını tanıtmak ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler ve uygulamalar gerçekleştirdi.

Proje kapsamında, vakıf eğitmenleri Üsküdar'daki Kuzguncuk İlkokulu'nda atık yönetimine ilişkin farkındalık eğitimi verdi.

Burada açıklama yapan Sıfır Atık Vakfı Proje Yöneticisi Esra Kartal, okullarda sıfır atık farkındalık seminerleri düzenlediklerini belirterek, "Okullarda, 'Çevreye karşı sorumluluklarımız nelerdir, atık ve çöpün ayrımı nedir, sıfır atık nedir ve sıfır atığın amacı nedir, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm nedir?' , çocuklara bunlardan bahsediyoruz." dedi.

Eğitimlerde, çocuklarla atıklardan kompost yaptıklarını anlatan Kartal, "Seminerin sonunda çocuklardan bir söz vermelerini istiyorum. 'Sıfır atık çocuk sözü' diyoruz biz buna. Çevreye karşı duyarlı olacaklarına, israf etmeyeceklerine, sıfır atığı alışkanlık haline getireceklerine dair bir söz istiyoruz çocuklardan." diye konuştu.





"Amacımız erken yaşlarda sıfır atığı bir yaşam kültürü haline getirebilmelerini sağlamak"

Seminerlere gittikleri okullarda öğrencilerin kendilerini merakla karşıladığını aktaran Kartal, çocukların kompost üretimine yabancı olmadığını, bazılarının aileleriyle yumurta kabuklarından kompost yaptığını anlattı. Kartal, "Vakıf olarak amacımız hem bireyde hem çocuklarda erken yaşlarda sıfır atığı bir yaşam kültürü haline getirebilmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Eğitime katılan 4'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Bera Akdoğan, eğitimi faydalı bulduğunu belirterek, "Atıkların nasıl ayrıştırıldığını ve atığın ne olduğunu öğrendim. Anneme eğitimi anlatacağım, çöpleri dikkatli ayrıştır, diyeceğim." dedi.

4'üncü sınıf öğrencisi Doğa Dünderalp ise "Çöplerin, atıkların nasıl ayrıştırıldığını, kompostun nasıl yapıldığını, bir sürü şey öğrendim. Anneannem yumurta kabuklarını bahçeye, çiçeklere koyuyor. Anneme, 'Yumurta, meyve kabuğu gibi şeyler kalırsa elimizde, onlarla kompost yapıp dışarıdaki bitkilere koyabiliriz' diyeceğim." diye konuştu.

Vakıf, İstanbul'da başlayan eğitimi, tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedefliyor.







