Sincan’da yenilemeye iki mahalle ile devam

Ulubatlı Hasan Mahallesi yenileme çalışmaları Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın girişimleriyle başlıyor. Sincan’da ziyaretlerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşen Başkan Ercan projenin son aşamasına ilişkin bilgi verdi. Ulubatlı Hasan Mahallesi ile ilgili kentsel dönüşümün gündeme alındığını dile getiren Başkan Murat Ercan, “Bakanlığımızla sıkı bir mesai yapıyoruz. Vatandaşımızın da memnun olacağı, içine sinen bir çözüm için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Getirdiğimiz aşamayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ilettik ve karşılıklı istişarelerde bulunduk. Müjde olarak da ifade etmek istiyorum, imar hakkını ciddi oranda arttırıcı sözümüzü Bakanımızdan aldık. Mahalleli kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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PROJEDE NELER VAR?

Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde prefabrikler ve afet konutlarından oluşan 779 bin 455 metrekarelik alan yenilenerek modern yaşam alanına dönüştürülecek. Yenileme planı içerisinde konut alanlarının yanı sıra ticaret, okul, sosyal tesis, kültürel tesis, camii, sağlık tesisi ve parklar da yapılacak. Vatandaşın daha iyi koşullarda yaşaması için çevre düzenlemesi ve yeşil alan projeleri de yenileme kapsamında yer alıyor. Buna göre; 7 bin 786 metrekarelik alan ağaçlandırılırken, 52 bin 694 metrekarelik alan ise orman alanı olarak değerlendirilecek.