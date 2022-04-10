Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Sincanda yenilemeye iki mahalle ile devam
ANKARA

Sincan’da yenilemeye iki mahalle ile devam

Sincan Belediyesi, Saraycık Kentsel Dönüşüm projesinin ardından şimdi de Ulubatlı Hasan ve Fatih mahallelerinin çehresini değiştiriyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın gayretleriyle, kentsel yenileme projesi başlatılarak bölge modern bir görünüme kavuşacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sincan’da yenilemeye iki mahalle ile devam
Sincan'da Ulubatlı Hasan ve Fatih mahallelerinin çehresi değiştiriliyor.

Ulubatlı Hasan Mahallesi yenileme çalışmaları Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın girişimleriyle başlıyor. Sincan’da ziyaretlerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşen Başkan Ercan projenin son aşamasına ilişkin bilgi verdi. Ulubatlı Hasan Mahallesi ile ilgili kentsel dönüşümün gündeme alındığını dile getiren Başkan Murat Ercan, “Bakanlığımızla sıkı bir mesai yapıyoruz. Vatandaşımızın da memnun olacağı, içine sinen bir çözüm için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Getirdiğimiz aşamayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ilettik ve karşılıklı istişarelerde bulunduk. Müjde olarak da ifade etmek istiyorum, imar hakkını ciddi oranda arttırıcı sözümüzü Bakanımızdan aldık. Mahalleli kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

PROJEDE NELER VAR?

Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde prefabrikler ve afet konutlarından oluşan 779 bin 455 metrekarelik alan yenilenerek modern yaşam alanına dönüştürülecek. Yenileme planı içerisinde konut alanlarının yanı sıra ticaret, okul, sosyal tesis, kültürel tesis, camii, sağlık tesisi ve parklar da yapılacak. Vatandaşın daha iyi koşullarda yaşaması için çevre düzenlemesi ve yeşil alan projeleri de yenileme kapsamında yer alıyor. Buna göre; 7 bin 786 metrekarelik alan ağaçlandırılırken, 52 bin 694 metrekarelik alan ise orman alanı olarak değerlendirilecek.

Sincan Belediyesi Millet Kıraathanelerine bir yenisini ekledi
GÜNDEM
Sincan Belediyesi Millet Kıraathanelerine bir yenisini ekledi
Antepte puanlar paylaşıldı

Antep'te puanlar paylaşıldı

​Lider Trabzonspor, Gaziantep deplasmanından 1 puanla döndü.
Şölene bekliyorum

'Şölene bekliyorum'

​Abdullah Avcı, şampiyonluğu bir hafta ertelediklerini söyledi.
Ukrayna Rusyadan ithalatı yasakladı

Kazanmayı hatırladı

Kazanmayı hatırladı

​Beşiktaş dört maç sonra Alanyaspor'u 4-1 yendi.

1. Lig'e veda etti

1. Lig'e veda etti

Küme düşen ilk takım belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirme noktasına geldik.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.