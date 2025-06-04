Sinop'ta bayram tatili öncesi ziyaretçilere rip akıntısı uyarısı

Sinop'ta, bayram tatili öncesi boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla kenti ziyaret edecek vatandaşlara rip akıntısı uyarısı yapıldı.
Sinop'ta, bayram tatili öncesi boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla kenti ziyaret edecek vatandaşlara rip akıntısı uyarısı yapıldı.
Bayram tatillerinde binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan 175 kilometre sahil şeridine sahip kentte, yaşanması muhtemel boğulma olaylarının asgari seviyeye indirilebilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekiplerince bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor.