Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından Yunan gazetesi hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Yunan gazetesinin çirkin manşeti nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

GÜNDEM O alçak manşet çaresizlik göstergesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla, Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia gazetesinin sahibi, yazı işleri müdürleri ve yayın yönetmeni hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

"Yunan Gazetesi’nde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullanılan ifadeler, dramatik bir ahlaki çöküntünün en çirkin tezahürlerinden biridir" denilen dilekçede, "Yunan kamuoyunun sessizliğine bakılırsa bu ahlaki çöküntünün marjinal kesimlerle sınırlı olmadığı anlaşılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Küfür, söyleyecek sözü olmayanların veya söyleyecek sözü olmakla birlikte münasip bir dille söyleme becerisinden yoksun olanların dilidir. Küfür, muhatabı için değil, söyleyeni için büyük bir utanç ve aşağılık bir eylemdir. Bu aşağılık eylemin hedefi, sadece Cumhurbaşkanımızın şahsı değildir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz’de ve Adalar Denizi’nde kararlı bir şekilde savunduğu Milletimizin yüksek menfaatleridir."

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AİHS VURGUSU

Dilekçe'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS'in) ifade özgürlüğünü koruma altına alan 10. maddesine de vurgu yapılırken, "ifade özgürlüğü, sınırsız bir hak niteliği taşımamakta olup Sözleşme’nin 10. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen amaçlarla sınırlandırılabilecektir. Bu durum, ifade özgürlüğünün mutlak bir hak niteliği taşımadığını ve sayılan durumların varlığı halinde hakka müdahale imkanı verildiğini göstermektedir. Demokratik toplumdaki önemine rağmen ifade özgürlüğü, mutlak nitelikte olmayıp bazı sınırlamalara tabidir" denildi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A AĞIR KÜFÜRLÜ MANŞETLER ATARAK KENDİLERİNİ SAVUNDULAR

Cuma günü manşetinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı ağır bir küfür kullanan Yunan ‘Dimokratia’ (Demokrasi) gazetesi tepki çeken yayınını sürdürmüş, gazete, geçtiğimiz gün de baş sayfasında cuma günkü manşetinin fotoğrafını da ekleyerek binlerce destek mesajı aldığını öne sürmüştü.

Dimokratia "Pek çok Yunan, manşetimize hayran kaldı. Buna karşı Türk medyası ve Yunanistan’daki Türk dostları rahatsız oldu" diye yazdı. "Erdoğan’a niye küfür ettik" başlıklı başyazıda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ağır hakaretlere devam edildi.