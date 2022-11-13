İstiklal Caddesi'nde patlama: Can kaybı ve yaralılar var

Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.

Patlama nedeniyle yaralanan bazı kişiler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı araç ve yaya trafiğine kapattı. Caddeye geçişlere izin verilmezken, Taksim Camisi de kapatıldı. Güvenlik amacıyla helikopterin de havadan denetim yaptığı görüldü.

Patlama nedeniyle Taksim bölgesindeki bazı yollarda trafik geçici olarak durduruldu. Taksim Cumhuriyet Caddesi alt geçidi Şişli-Tarlabaşı yönü ile Unkapanı (Atatürk) Köprüsü Taksim yönü de geçici olarak trafiğe kapatıldı.

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OYNAT 00:52 İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi: İlk belirlemelere göre 4 ölü, 38 yaralı var Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 4 ölü ve 38 yaralı olduğunu bildirdi.

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Patlamada vatandaşların panikle kaçması cep telefonu kamerasına yansıdı.

6 kişi öldü, 81 kişi yaralandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İstiklal Caddesi'nde patlamanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu. Oktay, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin de yaralandığını bildirdi. Oktay, "Kadın bir saldırganın bombayı patlattığı belirlendi." dedi.

OYNAT 01:28 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bu tetikçilerin arkasında kim varsa bunun hesabı tamamından sorulacaktır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İstiklal Caddesi'nde patlamanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu. Oktay, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin de yaralandığını bildirdi. Oktay, ''An itibarıyla yine 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. 81 de yaralımız var. Bunlardan ikisi ağır. Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar, sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara ulaşılacaktır'' dedi. BiP'te paylaş

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İHA

Kızılay: Kan ihtiyacı bulunmamaktadır

Türk Kızılayın Twitter hesabından, "İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır." paylaşımı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, patlamayla ilgili emniyet ve sağlık ekiplerine yardımcı olunmasını, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulmasını istedi.

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PATLAMA ÇEVRE İLÇELERDEN DE DUYULDU

Patlamanın çevre ilçeler olan Beşiktaş ve Şişli'den duyulduğu öğrenildi.

TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Beyoğlu'nda meydana gelen patlamaya ilişkin terör soruşturması başlatılarak 5 savcı görevlendirilirken, Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirildi.

BAKAN BOZDAĞ: SEKİZ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili sekiz savcı ve iki başsavcıvekili görevlendirildiğini bildirdi.

OYNAT 00:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burada bir terör kokusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'ya hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şu an itibariyle ilk incelemelerde kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk valimin bize aktardığı bilgi burada bir terör kokusu var. Şu an bir kadının bu işte rol oynadığı konusunda ilk tespitler var. Çalışmalar sonunda nihai kararı vereceğiz'' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Failler hak ettikleri şekilde cezalandırılacaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'ya hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bugün saat 16.20'de İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Kalleş saldırının faillerini yakalamak için çalışmalar sürüyor'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını bildirdi. BiP'te paylaş

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'Kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyin'

Yetkililer, patlamaya ilişkin sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara karşı uyararak sadece resmi açıklamalara itibar edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

RTÜK Başkanı Şahin, "Taksim’de bir patlama haberi aldık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım. İstanbulumuza çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur."

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Altun: Devletimizin tüm kurumları titiz bir şekilde soruşturma yürütmektedir

İletişim Başkanı Altun, "Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir. Medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz" dedi.

GÜNDEM İletişim Başkanı Altun'dan patlama sonrası vatandaşlara uyarı: Dezenformatif içeriklere itibar etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör kokusu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlamaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 16.20'de İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

'FAİLLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Kalleş saldırının faillerini yakalamak için çalışmalar sürüyor."

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'BİR KADIN ROL OYNUYOR'

Patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin de yaralandığını bildiren Erdoğan, "İlk tespitlere göre olayda terör kokusu var. Bir kadının rol oynadığı görülüyor" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir saldırı Türkiye’nin azim ve direncini kıramayacaktır."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuya ilişkin, olayın çok yönlü olarak incelendiğini belirterek "İstiklal caddesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olay tüm boyutlarıyla ortaya çıkartılacaktır." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiklal Caddesi'ndeki patlamada altı kişi hayatını kaybetti

OYNAT 00:35 İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası polis güvenlik önlemi aldı Beyoğlu'nda patlama meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.



Yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. BiP'te paylaş

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