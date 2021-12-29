TBMM'de 'kripto para' toplantısı

Muharrem İnce: Olağanüstü bir oy alacağız

Kastamonu'ya gelen Memleket Partisi lideri İnce, Doğa Kültür Öğretmenevi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Seçimlerde olağanüstü bir oy alacaklarını belirten Muharrem İnce, 'Hiçbir siyasi parti hazine yardımı almasın. Biz şu anda nasıl gönüllülerle kendi masraflarımızı karşılıyorsak, bir defaya mahsus siyasi partiler de bu kriz döneminde hazine yardımı almasınlar ve bu hazine yardımı fakir fukaraya verilsin' dedi.

