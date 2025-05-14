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Tekirdağ Kapaklı'da bir baba tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Tekirdağ Kapaklı'da bir baba tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

18:1214/05/2025, Çarşamba
DHA
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Tekirdağ Kapaklı'da bir baba tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Tekirdağ Kapaklı'da bir baba tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde eve tabancayla ateş açan 22 yaşındaki oğlu Hazat Şahin'i, pompalı tüfekle vurarak öldüren Necdet Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Kapaklı ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yavuz Selim Sokak'ta meydana geldi. Necdet Şahin ile oğlu Hazat Şahin arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Hazat Şahin evi terk etti. Bir süre sonra motosikletle evin önüne gelen Hazat Şahin, babasının oturduğu daireye tabanca ile ateş açtı. Necdet Şahin de evde bulunan pompalı tüfeğini alarak çıktığı balkondan Hazat Şahin'e ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Şahin, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Şahin, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.


Polisin gözaltına aldığı Necdet Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy'de adliyeye sevk edildi. Şahin'in ifadesinde oğlu ile tartışma yaşadığını belirterek, "Evden ayrıldıktan sonra bizim evimize ateş açtı. Ben de sinirlerime hakim olamadım, tüfekle ateş açtım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.




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