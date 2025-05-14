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İntihar değil cinayet: Dorukhan Büyükışık'ın ölümündeki sır perdesi kalkıyor

İntihar değil cinayet: Dorukhan Büyükışık'ın ölümündeki sır perdesi kalkıyor

Şefika Nur Çiftçi
18:0414/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
DHA
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General baba yıllarca oğlunun ölümünü aydınlatmak için uğraştı: Olayın intihar değil cinayet olduğu anlaşıldı
General baba yıllarca oğlunun ölümünü aydınlatmak için uğraştı: Olayın intihar değil cinayet olduğu anlaşıldı

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın 26 yaşındaki oğlu Dorukhan Büyükışık, 2018 yılında İzmir'de bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu. Baba Büyükışık, intihar ettiği söylenen oğlunun ölümünün intihar olduğuna hiçbir zaman inanmadı ve bir dedektif gibi yıllarca iz sürdü. Bugün olayla ilgili 5 şüpheli hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sekiz polis memuru da 'görevini kötüye kullanma' suçundan yargılanacak.

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Olay kayıtlara 'intihar' olarak geçerken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya tekrar açıldı.


Olay yerindeki kayıtlar yeniden incelenirken, 2018'de 112'ye yapılan ihbarın sahibi de belirlendi.
Soruşturma kapsamında olayın meydana geldiği şantiyede, 27 metre yükseklikten düşme ihtimali uzman ekipler tarafından incelendi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu görevlilerince olay yerinde yapılan teknik analizlerin yanı sıra Büyükışık'a ait cep telefonunda parmak izi ve dijital izler de soruşturma kapsamında araştırıldı.


- Dorukhan Büyükışık'ın elektronik posta yazışmaları ve kıyafetleri üzerindeki kriminal deliller de dosyaya eklendi.

'Büyükışık'ın ölümü yüksekten düşme ile uyumlu değil'


İncelemeler sonucunda, Dorukhan Büyükışık'ın aracıyla şantiyeye giriş yaptığı, H.K.'nin görevli olduğu bekçi kulübesinin yakınındaki yoldan inşaat sahasına girdiği belirlendi. Olay anında şantiyede bekçiler H.K., H.A., T.Ç. ile işçi B.Ç., yakın bir bölgede bekçi A.G.'nin bulunduğu tespit edildi.


Soruşturma kapsamında şüphelilerin verdikleri ifadelerin çelişkili olduğu
, ölümün yüksekten düşme ile uyumlu olmadığı,
Büyükışık'ın sırt bölgesine sert ve etkili bir cisimle vurulduğu ve ardından cesedin bulunduğu noktaya taşınmış olabileceği belirlendi.
İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, olay yerinde bulunan şüphelilerin birlikte hareket ederek Dorukhan Büyükışık'ı kasten öldürdüklerine kanaat getirdi.

H.K., H.A., T.Ç., B.Ç. ve A.G. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.


Öte yandan olayın ardından 8 polis memuru hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan başka bir dava açıldığı bildirildi.




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