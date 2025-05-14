İntihar değil cinayet: Dorukhan Büyükışık'ın ölümündeki sır perdesi kalkıyor

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın 26 yaşındaki oğlu Dorukhan Büyükışık, 2018 yılında İzmir'de bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu. Baba Büyükışık, intihar ettiği söylenen oğlunun ölümünün intihar olduğuna hiçbir zaman inanmadı ve bir dedektif gibi yıllarca iz sürdü. Bugün olayla ilgili 5 şüpheli hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sekiz polis memuru da 'görevini kötüye kullanma' suçundan yargılanacak.
Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Olay kayıtlara 'intihar' olarak geçerken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya tekrar açıldı.
Türkiye Dağcılık Federasyonu görevlilerince olay yerinde yapılan teknik analizlerin yanı sıra Büyükışık'a ait cep telefonunda parmak izi ve dijital izler de soruşturma kapsamında araştırıldı.
'Büyükışık'ın ölümü yüksekten düşme ile uyumlu değil'
İncelemeler sonucunda, Dorukhan Büyükışık'ın aracıyla şantiyeye giriş yaptığı, H.K.'nin görevli olduğu bekçi kulübesinin yakınındaki yoldan inşaat sahasına girdiği belirlendi. Olay anında şantiyede bekçiler H.K., H.A., T.Ç. ile işçi B.Ç., yakın bir bölgede bekçi A.G.'nin bulunduğu tespit edildi.
H.K., H.A., T.Ç., B.Ç. ve A.G. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Öte yandan olayın ardından 8 polis memuru hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan başka bir dava açıldığı bildirildi.