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Eşi ve iki çocuğu yangında öldü: Baba cinayet şüphesiyle gözaltına alındı

Eşi ve iki çocuğu yangında öldü: Baba cinayet şüphesiyle gözaltına alındı

14:1213/05/2025, Salı
IHA
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Eşi ve iki çocuğu yangında öldü: Baba cinayet şüphesiyle gözaltına alındı
Eşi ve iki çocuğu yangında öldü: Baba cinayet şüphesiyle gözaltına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğunu kaybeden itfaiye eri Turgay Gezgin cinayet şüphesi ile gözaltına alındı. Gezgin'in yaşanan acı olaydan hemen sonra F.T. isimli hemşire ile birlikte olduğu, polis ekiplerinin 2 aylık teknik takibine takıldıkları öğrenildi.

Yangın, Yeşil Mahalle 372 Sokakta bulunan bir apartmanın ikinci katında geçtiğimiz 18 Mart günü sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yapan Turgay Gezgin'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının itfaiye personeli Turgay Gezgin'in evinde olduğunu belirledi. Yangında Gezgin'in eşi Fatma Gezgin (34), çocukları Toprak Ege Gezgin (4) ve Muzaffer Deniz Gezgin (11) hayatını kaybetti.


İtfaiye eri ve birlikte yaşadığı kadın gözaltına alındı


Olayın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından konu ile ilgili olarak yapılan 2 aylık teknik takip sonrasında, konunun şüphelisi olarak Turgay Ahmet Gezgin ve birlikteliği olduğu iddia edilen hemşire F.T isimli kadın takibe alındı. Şüpheli şahıslar bugün saat 03.00 sıralarında yapılan operasyon ile yakalandı. Her iki şüpheli şahıs gözaltına alınarak Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.




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