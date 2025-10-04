'Teslim alınmamış kargonuz var' yalanıyla 900 milyon TL'lik dev vurgun: HGS ve PTT dolandırıcılığı şebekesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PTT ve HGS adını taşıyan sahte internet siteleri kurup yanıltıcı SMS’lerle vatandaşları tuzağa düşüren organize dolandırıcılık şebekesinin çökertildiğini duyurdu. İstanbul merkezli 6 ilde yürütülen operasyonda, banka hesap hareketleri ve finansal izlemelerde toplam 900 milyon TL'lik aklama kaydı tespit edilen 12 şüpheli yakalandı; 10 kişi tutuklandı. Jandarma, MİT, MASAK ve Cumhuriyet savcılığının koordinasyonuyla yürütülen soruşturmada, çok sayıda banka ve kripto hesaplarına el konulduğu bildirildi.





MİT ve MASAK da operasyonda görev aldı





Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon, MİT Başkanlığı, MASAK ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü teknik çalışmalar sonucu, şüphelilerin İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari’de de faaliyet gösterdiği belirlendi.





Sahte SMS’lerle tuzak kurdular

Dolandırıcıların, PTT ve HGS’nin adını ve logosunu kullanarak sahte internet siteleri oluşturdukları ortaya çıktı. Vatandaşlara “HGS borcunuz var” veya “Teslim alınmamış kargonuz var” şeklinde yanıltıcı SMS’ler gönderildiği, bu mesajlarla sahte sitelere yönlendirilen kişilerin banka bilgilerinin ele geçirilerek hesaplarının boşaltıldığı tespit edildi.





Banka ve kripto hesaplarına el konuldu

Operasyon kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu. 200 banka hesabı ve 30 kripto para hesabı, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması” suçu kapsamında bloke edildi.





Bakan Yerlikaya, operasyonların başarıyla tamamlanmasında emeği geçen Jandarma, MİT, MASAK ve savcılık birimlerini tebrik ederek, benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.





