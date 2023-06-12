Thodex Faruk hakim karşına çıktı: Kimseyi dolandırmadım

Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan sistemin kurucusu Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.30’da başlayan duruşmaya Faruk Fatih Özer ve 5 tutuklu sanık duruşma salonunda hazır edilirken diğer iki tutuklu sanık ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile bağlandı. Bazı müşteki ve sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

“Ben kimseyi dolandırmadım”

Faruk Fatih Özer savunmasına, “Medyada ve iddianamede yer alan iddialar asılsızdır. Ben kimseyi dolandırmadım. Ben bir şirket kurmuştum, ve şirketim hacklendi. E-ticaret yaparak ticaret hayatıma bu şekilde başladım. İlk kuruluş amacımız e ticaret yapmaktı. E-ticaretle uğraştığım için kripto para dikkatimi çekti. Sonrasında sosyal çevrem sayesinde kazanç elde edeceğimi gördüm ve şirketi bu yöne çevirdim. Bünyeme kattığım yazılımcılarla mobil işlemlere başladım. Kripto para borsası kurmak için tüm hayatım dijital dünyayla iç içe girdi. Rakip şirketlere de baktığımda eksik olduklarını farkettim ve bu alanda büyümeye karar verdim. Şirketimdeki yazılımcılarla birlikte yazılımcı şirkette yaptığım satın alma sözleşmesini sunuyorum. 14.09.2017 de Şişli’de bir coin şirketi 100 bin lira ödenmiş sermaye ile kurdum. İstanbul ticaret odasından aldığım belgemi de sunuyorum. Thodex sitesine giren kullanıcılara aydınlatma metni sunuluyordu. Siteye üye olan kişilerin kimlik bilgileri ve istenilen görselle birlikte kişinin doğru kişimi olduğunu belirleniyordu. Sitenin alım satımı sitenin arka planındaki sistemden yapılıyordu. Kullanıcılar satın alma ve satma işlem komutu verdiğinde sistem liste sırasına alır ardından her işlemde komisyon parası alırdı” dedi.

“Şirketin benden başka yetkilisi yoktur”

Özer savunmasının devamında sitenin arka plandaki departmanlarının nasıl çalıştığını anlattı. Fatih Özer sanıklardan Cem, Ergün ve Can’ın şirket üzerinde karar alma yetkilerinin olmadığını ifade ederek, “Şirket üzerinde alınan tüm kararlar bana aittir. Ablam Serap Özer’in şirkette herhangi bir yetkisi yoktu. Şirketin benden başka yetkilisi yoktur. Thodex’in banka ile olan işlemleri otomatik olarak yapılıyordu. Şirket üzerinde yapılan işlemleri bankalara excel tablosu şekilde her hafta kendim kontrol ederek gönderiyordum. Güvenlik açığı olmaması için bunu sadece ben yapıyordum. Çalışanlarımın 2 senedir tutuklu olması hukuk sistemimizde kara bir leke olarak hatırlanmasını istiyorum” diye konuştu.

Ünlülerle yapılan reklam anlaşmaları

Ünlülerle olan reklamların ücretini nasıl karşıladığı sorulan Özer, kasada kalan son paralarla karşıladığını söyledi.Thodex’in hacklendiğini söyleyen Özer, “Savcılığa başvurdum ancak saldırı engellenemedi. İflas etme hakkım olmasına rağmen kullanıcıları mağdur etmemek için varlıkları karşılamaya çalıştım. Bir kısım varlıkları geri alsam da çoğunu alamadım” dedi.

Öte yandan Faruk Fatih Özer savunmasına devam ediyor.



