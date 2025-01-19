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Ticaret Bakanlığı '1 milyon zam gelecek' denilen konut ilanını incelemeye aldı

Ticaret Bakanlığı '1 milyon zam gelecek' denilen konut ilanını incelemeye aldı

16:3019/01/2025, Pazar
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Fırsatçılar zam geleceğinin haberini artık ilanlarda belirtmeye başladı
Fırsatçılar zam geleceğinin haberini artık ilanlarda belirtmeye başladı

Ticaret Bakanlığı, online platformlardaki bazı gayrimenkul ilanlarında konut fiyatlarına dair yapılan artış ifadelerini incelemeye aldı ve fırsatçılara karşı soruşturma başlattı.

İlk evini alacaklar ve dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak düşük faizli konut kredisi için düğmeye basılmıştı.


İlk evini alacaklar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle yeni bir kredi kampanyasının başlayacağı haberini gören fırsatçılar ise rahat durmamıştı.


İlan sayfalarında bazı evlerin fiyatlarının birden artmaya başladığı görülmüş, yaşanan durum tepkiyle karşılanmıştı.


Yaşananların ardından bir gayrimenkul ve araç satış platformunda yer alan ilanda 3 milyon 995 bin TL'ye satışa sunulan bir daire için belirtilen not dikkat çekti.



"1 milyon TL daha yükselecek"


"Ocak ayında konut kredilerine indirim geldiği gibi daire fiyatı 5 milyon TL’den satılacak." yazısıyla ilana konulan konutun ardından bu kez de bir başka fırsatçı ortaya çıktı.


Talep artışını fırsata çevirmeyi planlayan başka bir ilan sahibi Sultanbeyli metrosunun açılmasıyla bölgedeki daire fiyatlarının 1 milyon TL daha yükseleceğini iddia etti.


Ortaya çıkan ilanların ardından Ticaret Bakanlığı “konut kredilerine indirim geldiğinde fiyatın artacağı” ve “metro inşaatının bitmesi ile fiyatlara 1 milyon TL zam geleceği” şeklindeki ilanlara inceleme başlattı.



Bakanlık inceleme başlattı


Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu ilanla ilgili olarak,
''Bugün, bazı medya organlarında gündeme gelen ve ‘metro inşaatının bitmesi ile fiyatlara 1 milyon TL zam geleceği’ ile ‘konut kredilerine indirim geldiğinde fiyatın artacağı’ ifadelerine yer verilen bir satılık konut ilanı, Ticaret Bakanlığımızca incelenmiştir."
dedi.

Kaplan, ayrıca,
"Söz konusu ilanın yayınlandığı sahibinden platformu ile iletişime geçilerek ilanın yayından kaldırılması sağlanmış ve ilanı yayınlayan kişinin kimlik ve iletişim bilgileri ilgili platformdan istenmiş, akabinde gerekli incelemeler başlatılmıştır.''
açıklamasında bulundu.

Vatandaşların benzer durumlardaki şüpheli ilanları, CİMER ve Alo 175 aracılığıyla bildirmeleri gerektiğini vurgulayan Kaplan, kamuoyuna saygıyla duyuru yapıldığını belirtti.


#ticaret bakanlığı
#konut
#kredi

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