Ticaretin Kökleri ve Geleceği Vizyon Çalıştayı Gön Han'da başladı

'Çalıştayı bugün Tarihi Gön Han'da yapıyor olmamızın amacı, mimarlarımızla ve diğer paydaşlarımızla bu güzide eseri nasıl değerlendirebileceğimiz hususunda istişare etmek. Harita Mühendisiyim, şehir plancısıyım, inşaat mühendisliği bölümünde görev yaptım akademisyen olarak; teorik olarak birçok çalışma yaptık; ama belediye başkanlığında bizzat uygulamanın içine gidiyorsunuz. Bir şey hayal ediyorsunuz, uğraşıyorsunuz, projelendiriyorsunuz, birçok güçlükleri aşıyorsunuz ve bir şey ortaya çıkıyor; o ortaya çıkınca bütün yorgunluğunuz gidiyor. Gön Han'ın en eski halini gördüm ve yazgısına terk edilmiş halini gördüğümde üzüldüm. Muhtemelen bir deprem sonrasında yeniden ayağa kaldırılmayıp üstüne bir de kaçak depolar yapılarak esnaf kullanmaya başlamış. Gerçekten çok kötü durumdaydı. Hemen içerisine girerek fikir üretmeye başladım. İstanbul'da yaşayan vakıf mütevellisi ile görüştüm. Belirli görüşmelerin ardından kiraladık ve restorasyona başladık. Çalışma alanı olarak zor bir konumdaydı. 7000 kamyona yakın hafriyat çıkardık. Özenle çalıştık ve şehrimize kazandırdık. Henüz açılışını yapmadık, yakında yapacağız. Burada sosyal, kültürel faaliyetler yapacağız. Çay, kahve içeceğiz, müzikli programlarımız, söyleşilerimiz olacak. Yani yaşayan bir yer haline gelecek. Çalıştayın gündemi ticaret. Ticarete, kültüre, turizme en verimli şekilde katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Hedefimiz bütün Kapalı Çarşı'nın fonksiyonunu yenilemek, Kayseri'ye, Türkiye'ye gerçekten güzel bir eser kazandırmak. Kazancılar Çarşısı'nı yeniledik, 700 yıllık Köşk Medrese'yi restore ettik. Bu çalışmalarımız hızla devam edecek'