Trafik polisi yolda bulduğu ekranı kırık telefonu tamir ettirip sahibine ulaştırdı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi’nde görevli polis memuru Bekir Sami Özaslan, 20 gün önce Adnan Menderes Caddesi üzerinde denetim yaptığı sırada ekranı kırık son model bir cep telefonu buldu. Maddi değeri yüksek olan telefonu açıp içindeki bilgilerden sahibine ulaşmak isteyen polis memuru Özaslan, telefonun ekranını yaptırdı. Kilit ekranı olduğu için hiçbir bilgiye ulaşamayan Özaslan, bu kez içinde bulunan SİM kartı abone merkezine götürdü. Burada yapılan incelemede cep telefonunun Hülya Davaudzai'ya kayıtlı olduğunu tespit etti. Polisin bulduğu Hülya Davaudzai, cep telefonunu 1 ay önce kaybettiğini söyledi.

DHA Trafik polisi Bekir Sami Özaslan, telefonu sahibine teslim etti.

DAHA TAKSİTLERİ DEVAM EDİYORDU

Polis memuru Bekir Sami Özaslan, cep telefonunu Zafer Meydanı’nda sahibi Hülya Davaudzai’ye teslim etti. Hülya Davaudzai, cep telefonunu 6 ay önce eşinin kendisine hediye aldığını ve hala taksitlerini ödediklerini belirterek, “Ben telefonu kaybedeli rahat bir ay oldu. Bulamayınca emniyete kayıp müracaatında bulunduk. Bir ses çıkmadı. 6-7 ay oldu telefonu alalı borcu da devam ediyor hatta bugün bir taksitini ödedim ve gerçekten çok moralim de bozuluyordu ödemeye devam ettiğim için. Sonra telefon gelince çok sevindim. Polislerimize çok teşekkür ediyorum. Bizi bulmak için telefonun ekranını bile değiştirmişler” dedi.

Pazarda çalışan Hülya Davaudzai'nin Afganistan uyruklu eşi Mohammad Parwiz Davaudzai de telefonun bulunmasına çok sevindiğini ifade ederek, “Eşime hediye olarak bir telefon aldım. Kayboldu polise başvurduk. Trafik polisi arkadaşlar tesadüfen telefonu bulup bize ulaşarak teslim ettiler. Trafik polisi arkadaşlara eşim ve kendi adıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cep telefonunu bularak ekranını tamir ettirdikten sonra sahibine teslim eden polis memuru Bekir Sami Özaslan da cep telefonuna sahibine ulaştırdığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

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DHA Trafik polisi Bekir Sami Özaslan, telefonu sahibine teslim etti.

DHA Trafik polisi Bekir Sami Özaslan, telefonu sahibine teslim etti.