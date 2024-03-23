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Turgut Altınok'tan emeklilere müjde: 15 Nisan'da 5 bin lira hesaplarda

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) adayı Turgut Altınok 'Büyük Ankara Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti. Turgut Altınok, emeklilere verilen bin liralık yardımı 5 bin TL'ye yükselteceklerini ve 15 Nisan'da da hesaplara yatıracaklarını açıkladı.

16:16 - 23/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:18 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesi miting alanında vatandaşlara hitap etti.

Altınok'un açıklamalarının satır başları şöyle:

"İlk işimiz ulaşım problemini çözeceğiz. Ankara'da hızlı bir şekilde trafik problemini çözeceğiz. Ne yapacağız? 80 kilometre metro. Yavaş'ın 58 kilometre metro sözü var biliyorsunuz. Televizyonlarda konuşması var. Fakat sevgili Ankaralılar, buradan Türkiye'ye de sesleniyorum. 58 kilometre metro sözü verip 5 santim yapmayanlar, nasıl aday olabiliyorlar? Bana bir söyleyin.

5 yıl önce üstelik büyükşehir belediye meclisine gündem maddesini getirmişsin. Yetkiyi de verdik Mamak metrosu için. Kredi yetkisini verdik. Ama 5 yıldır vermiş olduğu 58 kilometre metro sözünde 5 santim dahi yapmamış olan büyükşehir belediye başkanı var. İnşallah havaalanı metrosu başta olmak üzere; Çubuk, havaalanı, Esenboğa, Pursaklar, Keçiören, Altındağ, Kuzey Ankara, Etnik Şehir Hastanesi, siteler metromuz, Siteler, Ulubey, Önder, Mamak, Sincan metromuz Töre Kent'ten Yeni Kent'e kadar...

Yine Çay yolu koru metrosundan Bağlıca metrosu, Etimesgut, Sincan, Bağlıca metrolarını merkeze inşallah bağlayacağız. Yine Dikmen, Çankaya, Gölbaşı. Bizim sözümüz Yavaş'ın sözüne benzemez. Altınok yaparım derse yapar.

Yavaş'tan sonra ne lazım? Ok gibi biri lazım doğru mu? Kaybolan yıllarımızı telafi edebilmemiz için çok çalışmamız lazım. Ankara'nın bütün ilçelerini gezdik. Bütün ilçelerdeki manzara şu; Yavaş seçimlerden önce Ankaralıya 100 tane söz vermiş. Beni belediye başkanı seçerseniz size 100 tane eser ve hizmet yapacağız demiş. İlçelere de gitmiş. İlçelerin tamamına gittim. Gitmeden konuşmalarını aldım. Ne söz verdi diye. İlçe belediyelerimiz büyükşehir belediyesinin yapamadığı hizmetleri yapmış. Yavaş ne yapmış biliyor musunuz? seçimden seçime büroların kurdelesini kesmeye gitmiş."


Emeklileri sevindirecek haber: Bin lira değil 5 bin lira

Altınok konuşmasında, mevcut CHP yönetiminin kent için verdiği sözleri tutmamasına değinirken kendi projelerini de anlattı. Bunlardan biri de emeklilere dönük atılacak adımlar oldu.

Turgut Altınok, şöyle konuştu:


"Emeklilerimize başımızın tacı emeklilerimiz, ne yapsak azdır. Emeklilerimize 1000 lira değil 15 Nisan'da 5 bin lirayı hesaplarına yatıracağız."


"Yardım ve destek oranını yüzde 4'e düşürdü"

AK Parti döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesinin yüzde 8’i yardım ve desteklere gidiyormuş. Yavaş bunu ne yapıyor biliyor musunuz? Yüzde 4’e düşürüyor. Ama sosyal medyadaki marifetleri, oraya akıttıkları milyarlarla, azalttıkları yardımları çoğaltmış gibi.."


Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyük Ankara Mitingi'nde 200 bin kişiye hitap etti: CHP ile DEM arasında 'matruşka ittifakı' var
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyük Ankara Mitingi'nde 200 bin kişiye hitap etti: CHP ile DEM arasında 'matruşka ittifakı' var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimi öncesi büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştirdi. Coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''200 bin katılım var. Demek ki 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi değiştirecek'' açıklamasında bulundu. 'CHP ile DEM arasında 'matruşka ittifakı' var' diyen Erdoğan, ''Yeni adıyla DEM'e oy veren vatandaşlarımız da CHP'ye gönül veren vatandaşlarımız da bu karanlık ve kirli ilişkiyi içlerine sindiremiyor'' dedi. CHP'de para kuleleri soruşturmasına ilişkin konuşan Erdoğan, ''İzahını doğru dürüst yapamadılar, mahkemelerde hesap veriyorlar. Türk siyaseti çok utanmazlık gördü, böylesini ilk kez görüyor'' ifadelerini kullandı.




#Turgut Altınok
#Ankara
#AK Parti
#Cumhur İttifakı
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