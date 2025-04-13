Türk devletleri KKTC’de de elçilik açsın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Diplomasi Forumu'nda Türki devletlere ülkelerinde elçilik açma mesajı verdi. Geçtiğimiz mart ayında Cenevre'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile yapılan toplantıda iki devletli çözümü masaya tekrar getirdiklerini belirten Tatar, “Biz Cenevre’de iki devletin iş birliğini önerdik. Artık geri adım atmayacağımız bir siyaset izliyoruz. Ben bu durumu açıkça söyledim. Türkiye Cumhuriyeti’ne tam destek verdim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu gerçeği son 3 yıldır BM Genel Kurulu konuşmalarında ısrarla dile getiriyor” dedi.





İŞ BİRLİĞİ SÜRÜYOR

Tatar, siyasi çözüme ulaşılana kadar iki toplum arasında farklı iş birliklerinin gelişebileceğini, kapıların açılması, çevre, kuraklık, doğal gaz aramaları, gençlik buluşmaları gibi alanlarda karşılıklı diyalog yürütüldüğünü belirtti. “Bugün adada 9 kapı var. Lefkoşa’daki yoğunluk nedeniyle yeni bir kapı olan Akıncılar Kapısı’nın açılması için çalışıyoruz” diyen Tatar, teknik ve pratik düzeydeki iş birliklerinin sürdüğünü ifade etti.





DEVLETLERE ÇAĞRI

Türki devletlerin Rum Kesimi'nde büyükelçilik açmaları ile ilgili Tatar, “Bu adımlar, Avrupa Birliği’nin (AB) telkinleriyle atılıyor. AB ile gerek ticaret gerekse projeler bağlamında temaslar var. Dolayısıyla bu tarz adımlar AB perspektifinden değerlendiriliyor.

Ancak ben, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye kardeş devletlerimizin, aynı ilişkileri KKTC ile de kurmasını büyük bir temenniyle bekliyorum” dedi.





Tanımak isteyen cezalandırılıyor

KKTC’yi tanımak isteyen ülkelerin maalesef cezalandırıldığını ifade eden Tatar, “Bir tek Türkiye Cumhuriyeti bu baskılara boyun eğmedi. Kıbrıs'a müdahale ettiği dönemden bugüne kadar tüm baskılara rağmen desteğini sürdürdü ve sürdürmeye de devam ediyor” dedi. AB’nin sunduğu çözüm modelleri hakkında da net konuşan Tatar, Türkiye’nin adadaki garantörlük rolü ve Türk askerinin varlığına ilişkin tehditlere karşı durduğunu vurguladı: “AB, olası bir federasyonla Türkiye’nin garantörlük görevini sonlandırıp Türk askerinin adadan çekilmesini istiyor. Ancak bu asla kabul edilemez. Türkiye’nin çekilmesi durumunda Kıbrıs çok tehlikeli bir ada haline gelebilir. Bugün adada barış ve istikrar varsa, bu Türkiye’nin garantörlüğü ve askerî varlığı sayesindedir.”



