KKTC Müslüman Türklerin öz yurdudur

Bizler bu sürecin hem muhatabı hem de mağduru olan kişileriz.

Bazı kesimlerin son 50 yılı baz alıp tarih, kültür, kimlik ve siyaset dizayn etmeye çalışması belirttiğimiz üzere Kıbrıs Türk Toplumunun hoşgörü anlayışıyla bağdaşmayan bir tutumdur. İnançlı insanların ve halkımızın beklentisi barış ve istikrarın sağlanmasıdır. Bu noktada inanç özgürlüğüne hassasiyet ve saygının gösterilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Yaşanan hadiseleri siyasileştirmeden, başörtüsünü siyasal bir unsur olarak göstermeden inanç ve fikir özgürlüğü etrafında meselenin değerlendirilmesi son derece önemlidir. Başörtüsü, siyasal bir sembol değil, bireyin dinî ve vicdani bir tercihi olarak değerlendirilmelidir. Başörtüsünü bir ideolojinin aracı olarak görmek, başörtüsü takan insanları ötekileştirmek ve onların dinî kimliklerini siyasi bir çatışma malzemesi haline getirmek anlamına gelir. Bir insanın dinî inancını yaşamak istemesi, herhangi bir siyasi hareketin ya da yönetim biçiminin propagandası olarak değerlendirilmemelidir.