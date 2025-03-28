KKTC'de başörtülü öğrenci yine okula alınmadı: Sorunu çözmek isteyen MEB personeli okuldan kovuldu

KKTC'nin Lefkoşa şehrindeki İrsen Küçük Ortaokulu’nda bir öğrenci yine başörtülü bir şekilde okula girmek istedi fakat okul yönetiminin ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası üyelerinin engellemesiyle karşılaştı. Öğrencinin başörtüsü ile eğitim almak istemesi nedeniyle yeniden gergin anlar yaşandı.

Ne olmuştu?

Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir kız öğrencinin başörtüsüyle okula alınmaması ve okuldan uzaklaştırılması üzerine yaşanan süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tüzükte değişiklik yaparak öğrencilerin "bone ve bandana" ile derslere girmesinin önünü açmıştı. Bu karar ana muhalefetin talebi ve okullara başörtüsü ile girilmemesini savunan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın (KTÖS) düzenlediği eylemler sonucu Başbakanlık geri adım atarak tüzük kararını geri çektiğini açıkladı. Böylelikle okullarda öğrencilerin başörtülü girip girmeyecekler tamamen okulların inisiyatifine bırakılmış oldu.

Başörtü düşmanı sendika okula baskın yaptı: MEB personeli okuldan kovuldu

Kıbrıs Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ve İrsen Küçük Ortaokulu’nun öğretmenleri tarafından engellenen çocuk, diğer velilerle de kısa süreli tartışma yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu da okula gelerek, çocuğun okula alınmasını talep etti ancak reddedildi.

Laik atak geçiren sendika başkanı başörtüsünü 'sıkıntı' olarak gördü

Selma Eylem, burada yaptığı açıklamada, değişiklik yapılan Disiplin Tüzüğü’nün geri çekildiğini anımsattı, “Bizim okullarımızda böyle bir sıkıntımız hiçbir dönem olmadı, olmayacak” açıklamasını yaptı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem

Ortaokullarda öğrencilerin başörtüsü ile eğitim görmesinin engellemesi gerektiğini savunan ve öğrenciyi okuldan uzaklaştıran 28 Şubatçı okul yönetimi ile aynı fikir çizgisinde olan Sendikanın Genel Sekreteri konuyla ilgili yaptığı açıklamada "okullarda bireysel dini inançlara mesafeli olunması" gerektiğini savunmuştu.

Başörtüsü düşmanı Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ise Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaparak başörtülerin okullarda takılmaması gerektiğini "KKTC laiktir laik kalacak" ifadeleri kullanmıştı. Okullara başörtüsü ile girilmemesini savunan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın (KTÖS) düzenlediği eylemler sonucu Başbakanlık geri adım atarak tüzük kararını geri çektiğini açıkladı. Böylelikle okullarda öğrencilerin başörtülü girip girmeyecekler tamamen okulların inisiyatifine bırakılmış oldu.



















