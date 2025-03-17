İkna odaları KKTC’de hortladı: Başını kapatan öğrenciye açılması için baskı üstüne baskı yaptılar

KKTC'nin Lefkoşa'da İrsen Küçük Ortaokulu'nda okuyan 8. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, sömestir tatili sonrası okuluna başörtülü geldi. Okul yönetimi tarafından alınan kararla başını açmayan kız öğrencinin İlahiyat Koleji’ne gitmesi istendi. Kız öğrencinin bunu reddetmesi üzerine öğrenci okuldan uzaklaştırıldı.

"Ya peruk tak ya da başını aç"

Olayın arka planında yaşananlar meselesinin kapanmasına izin vermedi. Kız çocuğu ve ailesi önce okul, ardından da bakanlık tarafından başörtüsünü çıkarması, veya peruk takması konusunda ikna edilmek istendi. Ailenin ikna sürecini “Türkiye’deki 28 Şubat dönemi ve ikna odaları” yöntemine benzettiği, bu konudaki şikayetini de başbakanlığa ilettiği öğrenildi. Ayrıca okul içerisinde 28 Şubatçı zihniyetten beri olan bazı öğretmenlerin durumu eleştirdiği ve öğrencilerin aileleriyle birlikte mağdur öğrenciye yapılan haksızlığın giderilmesini istendiği öğrenildi.

Bu süre zarfında konu Eğitim Bakanlığı gündemine getirildi.

KKTC'de başörtüsüne karşı tutum nasıldı?

KKTC'de halen var olan 28 Şubatçı zihniyete ve okul idarecilerine karşı Milli Eğitim Bakanlığı, çareyi orta ve liselerde kıyafet yönetmeliğini değiştiren bir karar almakta buldu. Bakanlık, okullarda pratikte müsaade edilmeyen başörtüsünü idarecilerin inisiyatif alanından çıkardı. KKTC'de normal şartlarda okullarda başörtüsü serbestisi adına herhangi bir düzenleme yoktu. Durum tümüyle okul idarecilerinin takdirine bırakılmış durumdaydı. Bu sebeple başörtülü olan fakat sergilenen tutumlardan dolayı pek çok öğrenci okula başörtüsü ile gitmekten çekiniyor.

Tüzük değişti

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, Resmi Gazetede yayınlanan “GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ

(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI (50/1989, 41/1994, 26/1997, 81/2007, 12/2009 Sayılı Yasalar) ve MESLEK TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI 69/89, 40/1994, 27/1997, 13/2009 Sayılı Yasalar” kapsamında değişiklik yaptı.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, Resmi Gazetede yayınlanan “GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI.

KKTC'de ilk defa başörtüsü adına alınan karar 'bone ve bandanayla' kısıtlandırıldı

Kararda "Öğrencilerin kılık kıyafet düzeni Bakanlık tarafından düzenlenen ve okullara gönderilen genelgelerle belirlenir. Öğrencilerin dini inançlarından dolayı başlarını örtmek istemeleri halinde, yalnızca bone üzerine bandana yerleştirerek başlarını örtebilirler. Bone ve bandana üzerinde herhangi bir şekil, desen, yazı, sembol ve işaret bulunamaz. Bone ve bandana okul üniforması ile uyumlu renkte, düz ve sade olmalıdır" ifadeleri yer aldı. Bu düzenleme ile öğrencilerin inançları gereği başlarını örtmeleri yalnızca bone veya bandana takarak mümkün kılınmakta. Meydana gelen tartışmalar "KKTC'de ilk kez kız çocuklarının başörtüsü takmayacağı ve başlarını nasıl örteceği bir karara bağlanmış oldu" yorumlarına sebep oldu. Bakanlığın KKTC tarihinde ilk defa başörtüsü meselesini ele alması tedirgin duran ve öğrenim hakları elinden alınmaması için okulda başörtüsünü takamayan öğrenciler için umut oldu. Alınan kararın genişletilmesi, bone ve bandana dışına çıkarılması ve başörtüsü için tam geçerli serbestisi talebi KKTC gündeminde geniş yer buldu.







