Güney Afrika’da kiliseler camiye dönüşüyor

Güney Afrika’da Durban şehrinin Malugazi kırsalında 2023 Yılı Nisan ayında gördüğü rüyalardan etkilenerek İslam'ı seçen eski papaz İbrahim Richmond ile birlikte aynı kabineden yaklaşık 6000 kişi Müslüman oldu. “Biz Allah'ın son peygamberi Hz. Muhammed'den habersizdik ve Kur'an'ı hiç bilmezdik." ifadelerini kullanan İbrahim Richmond, cemaatiyle birlikte kiliseleri cami standartlarına hazırlıyor.

Kur'an-ı Kerim sureleri Zulu diline çevriliyor

Türkiye merkezli İslamofobi ve İslam’a davet çalışmalarıyla bilinen Uluslararası Bilgi ve Algı Derneği’nin Güney Afrika temsilcisi olarak görev alan Richmond, Derneğin Genel Merkezi tarafından Türkiye’den gönderilen ve yerel halkın Zulu diline tercüme edilen ayetleri kiliselerin duvarlarına astı.

Richmond'un başında olduğu 1950'lerde kurulan Corinthian Kilise KwaZulu Natal bölgesinde yaklaşık 100 bin kişilik cemaate sahip yerel Afrika Kilisesi olarak biliniyor. Richmond, kilisenin öğretisinin ana akım Hristiyan mezheplerinden farklılık gösterdiğine dikkati çekiyor. Bu öğretinin tek tanrı inancı taşıdığını, Hz. İsa'yı son peygamber kabul ettiğini, domuz eti yenmediğini ve ibadethanelerinde ayakkabıyla girilmediği belirtiliyor.

Kiliselere asılacak minareler yolda

Eski rahip Richmond'a baglı 55 Corinthian Kilisesi teker teker camiye dönüştürülüyor. İslamiyeti seçen kilise cemaati, kiliselerine Türkiye’den gönderilen Hattat Mehmet Özçay hatlı ve Zulu dili tercümeli Fatiha Sureleri ile bazı ayetlerin Zulu dili tercümelerini duvarlarına astı.

Kiliselerin camiye dönüştürülmesi için yardımcı olacak malzemeler ve hediyeler arasında olan 16 Adet minare, 24 takım Allah ve Muhammed yazılı levhalar ile 24 Mihrap, 4000 adet İngilizce Kur’an-ı Kerim meaili ve İngilizce broşürler hazırlandı. Deniz yoluyla Şubat ayında Türkiye’den yola çıkan hediyelerin Ramazan’ın son 10 gününde Durban Limanı’na varması planlanıyor. Zor koşullar ve kısıtlı imkanlarla İslamiyet'i yaşamaya ve yaymaya çalışan Malugazi'deki kabileler için yardım çalışmaların artarak devam etmesi bekleniyor.

Kabilesine şehadet getirtti

Güney Afrika'daki 300.000 bin kişilik Msuthu kabilesi lideri Vusilanga Sphesihle Nzimakwe KaMsuthu, Uluslararası Bilgi ve Algı Derneği Genel Başkanları Ömer Lütfi Türkmenoğlu'nun da katılımıyla Güney Afrika'nın Durban Şehri Malugazi kırsalında gerçekleştirilen kurban etkinliğinde İslamiyet'ten etkilenerek de Müslüman olmaya meyletti. Vusilanga bir kaç hafta Kur’an Meali ve İslami kaynakları okuduktan sonra Müslüman oldu. Kabilesine ait arazileri tahsis etme yetkisi bulunan Vusilanga, hibe ettiği bir araziye inşa etmek istediği camilerle kabilesini İslam'a davet etmeye hazırlanıyor.





Güney Afrika’da kiliseler camiye dönüşüyor Özgün

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Uluslararası Bilgi ve Algı Derneği Algı Kurulu Üyesi Lauren Booth, Durban Şehri Malugazi kırsalında bir etkinlikte toplu şehadet getirtmiş ve 600 kişilik gruptan yaklaşık 200 kişinin Müslüman olmasına vesile olmuştu.















