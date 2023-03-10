New York ‘Hello Brother’ Dünya Barış Forumu’na ev sahipliği yapacak: İslam fobi değildir

15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'nde Birleşmiş Milletlerin Karşısında Bulunan Türkevi konferans salonunda "Hello Brother" Dünya Barış etkinlikleri kapsamında Dünya Barış Forumu icra edilecek. Foruma Kültür ve Turizm Bakanlığı partnerlik yapacak.





Saldırganı ‘Hello Brother’ diyerek karşılamıştı

Konferansın ana temasını 2019’da Yeni Zelanda’da cami ve İslam merkezini kana bulayan saldırganı kapıda karşılayan Afgan asıllı Daoud Nabi’nin saldırgana söylediği "Hello Brother", “Hoş geldin kardeş” sözleri oluşturdu.





Saldırıda ölenlerin kardeşleri katılacak

Daoud Nabi'nin Kardeşi Nadir Roushan Nabi ile saldırının son şehidi Zekeriya Tuyan'ın kardeşi Yahya Tuyan da konferansa katılacak isimler arasında. Dünya Barış Forumu'nun moderatörlüğünü Lauren Booth yapacak. Uluslararası Bilgi ve Algı Derneği Algı Kurulu üyesi Booth, İngiltere Eski Başbakanı Tony Blair'in baldızı olarak tanınıyor. Booth, 2010 yılında Filistin ziyareti sırasında İslam'a dair ön yargılarını kırarak Müslüman olmuştu.





Yeni Zelanda’daki cami ve İslam merkezi saldırı

15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'da Nur Camii ve Linwood İslam Merkezlerine bir silahlı saldırı gerçekleşmiş, saldırıda 51 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı. Saldırının ilk şehidi kapıda saldırganı karşılayan ve son sözleri "Hello Brother" olan Afgan asıllı Daoud Nabi'ydi.

Saldırının son şehidi de Türkiye'nin bu saldırıdaki tek şehidi Yahya Tuyan Uluslararası Bilgi ve Algı Derneği (BİLAL) Yönetim kurulu üyesiydi.

Saldırgan sözde bir bildirge dağıtmış. Sözde bildirgenin 39. Sayfasında Ayasofya’yı minarelerden kurtarmaktan bahsetmişti. Saldırgan üç siyasetçiyi de öldürmekle tehdit etmişti. Bu isimler; dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel, Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dı.







