İran'da zorunlu başörtüsü yasasında değişiklik talebi

İran 'da zorunlu başörtüsü tartışmaları yine gündemdeki en önemli konulardan biri..





Uzun yıllardır devam eden, büyük sokak olaylarına neden olan konu yeni hükümetle birlikte yeniden alevlendi.





İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Hukuk İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mecid Ensari, ülkede büyük bir kesimin tepkisini çeken zorunlu başörtüsü yasasına dair açıklamada bulundu.





Yasada değişiklik talebi





Önceki hükümet döneminde hazırlanan yasanın bazı kısımlarının uygulanamaz durumda olduğunu söyleyen Ensari, "Ülkenin çıkarları doğrultusunda, yürütme makamı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Ofisi tarafından bu yasada bir değişiklik hazırlanıp parlamentoya gönderilinceye kadar yasanın yayımlanmasını geçici olarak engellemeye karar verdi." dedi.





Aşırı muhafazakar kesimlerin yasanın uygulanması talebiyle düzenlediği "izinsiz" gösterilere ve kampanyalara işaret eden Ensari, şunları kaydetti:





Seçimden 8 aydan fazla zaman geçti artık kampanya merkezinizi kapatın. Hükümet, liderlerin desteğiyle sorunları çözmeye çalışırken, bazıları neden diğerlerini dışlıyor?





Bu ülkede hangi yetkili başörtüsüne inanmıyor? Biz de bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Neden her gün toplumun huzurunu bozuyor, çirkinlikler yapıyorsunuz? Şimdi bunların zamanı değil.





İran'daki zorunlu başörtüsü yasası





İran'da zorunlu başörtüsü kuralını ihlal gerekçesiyle Eylül 2022'de gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler yaklaşık 4 aydan fazla sürmüş ve yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.





Olayların yatışmasından bir süre sonra Tahran gibi metropol kentlerde bazı kadınların kamuya açık alanlar, alışveriş merkezleri, kafe, banka, okul ve sokaklarda başörtüsü kuralına riayet etmediği gözlenmişti.





İhlaller artınca önceki hükümet, ihlallere kamuya açık yerlerde para cezası, bankacılık hizmetlerinin engellenmesi ve sosyal faaliyetlerden men edilme yoluyla karşı koymayı öngören bir yasa tasarısı hazırlamıştı.





Yasa tasarısı Eylül 2023'te Meclisten geçmişti. Seçim kampanyasında sık sık yasayı eleştiren Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın seçilmesi sonrasında yasa askıya alınmıştı.









Bazı muhafazakar siyasetçiler ve din adamları, ülkede büyük bir kesimin tepkisini çeken yasanın uygulanması gerektiğini savunurken özellikle Tahran'da başörtüsü kurallarına uymayanların arttığı ve bu konuda baskının olmadığı gözlemleniyor.





Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, zorunlu başörtüsü yasasının Ulusal Güvenlik Konseyinin kararıyla uygulanmadığını açıklamıştı.





Pezeşkiyan da yasanın uygulanmasına ilişkin çağrılara, "Devletin kanunlarına göre, halkın çoğunluğunun karşı çıktığı yasaların uygulanmasının mümkün olmayacağını" belirterek karşılık vermişti.





Son olarak Tahran'daki Meclis çevresi yasanın uygulanmasını talep eden grupların gösterilerine sahne olmuştu. Göstericilerin birçoğunun kadın olması dikkati çekmişti.





Gösteriler sırasında konuşan bir kişi de Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a hakaret içerikli sözler kullanmıştı.





Tahran Valiliği ise konuya ilişkin açıklamasında gösteriyi izinsiz ve yasa dışı ilan etmişti.











