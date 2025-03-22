KKTC'deki başörtüsü düşmanı öğretmenler laik atak geçiriyor: MEB önünde protesto için toplandılar

Başörtü düşmanı Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ise Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaparak başörtülerin okullarda takılmaması gerektiğini "KKTC laiktir laik kalacak" ifadeleri kullanıldı.

Laiklik atağı geçiriyorlar

Ortaokullarda öğrencilerin başörtüsü ile eğitim görmesinin engellemesi gerektiğini savunan ve öğrenciyi okuldan uzaklaştıran 28 Şubatçı okul yönetimi ile aynı fikir çizgisinde olan Sendikanın Genel Sekreteri konuyla ilgili yaptığı açıklamada "okullarda bireysel dini inançlara mesafeli olunması" gerektiğini savundu.

Ne olmuştu?

KKTC'de 28 Şubat kalıntıları horladığını kanıtlayan bir gelişme daha yaşandı. Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda okuyan 8. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, sömestir tatili sonrası okuluna başörtülü gelmesi sonrası okul yönetimi öğrenciye başını açması için baskı yapmış ve okuldan uzaklaştırmıştı. Lefkoşa’daki Ortaokul öğrencisinin başını açmasını isteyen okul krizinde Milli Eğitim Bakanlığı, "bone takın" demekte bulmuştu. Meydana gelen tartışmalar "KKTC'de ilk kez kız çocuklarının başörtüsü takmayacağı ve başlarını nasıl örteceği bir karara bağlanmış oldu" yorumlarına sebep oldu.

Çünkü bu durum tamamen okul yönetimlerinin inisiyatifinde olup başörtüsü konusunda bu zamana kadar her hangi bir düzenleme veya serbestîsi yapılmamıştı. Bakanlığın KKTC tarihinde ilk defa başörtüsü meselesini ele alması tedirgin duran ve öğrenim hakları elinden alınmaması için okulda başörtüsünü takamayan öğrenciler için umut olmuştu. Fakat okula başörtülü gelmek isteyen diğer öğrencilerde aynı engelleme ile karşı karşıya kaldı.

Öğretmeni de hedef göstermişlerdi

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda kız çocuklarının başını nasıl örtmesi gerektiğini tanımlayan bir adım atmıştı. Bakanlığın KKTC tarihinde ilk defa başörtüsü meselesini ele alması tedirgin duran ve öğrenim hakları elinden alınmaması için okulda başörtüsünü takamayan öğrenciler için umut olmuştu. Yapılan düzenleme ile öğrencilerin inançları gereği başlarını örtmeleri yalnızca bone veya bandana takarak mümkün kılınmakta. Alınan kararın genişletilmesi konusu tartışılırken bu sefer başörtü düşmanı sendikalar ve bazı yerel basın kuruluşları başörtülü öğrencinin okula alınmadığı anların görüntüsünü paylaşarak ailelere destek olduğu iddia edilen PDR öğretmenini hedef gösterdi.











