Başını açmayan öğrenciye okul kapısında baskı: KKTC’de 28 Şubat’ı yaşıyor

KKTC'de 28 Şubat kalıntıları horladığını kanıtlayan bir gelişme daha yaşandı. Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda okuyan 8. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, sömestir tatili sonrası okuluna başörtülü gelmesi sonrası okul yönetimi öğrenciye başını açması için baskı yapmış ve okuldan uzaklaştırmıştı. Lefkoşa’daki Ortaokul öğrencisinin başını açmasını isteyen okul krizinde Milli Eğitim Bakanlığı, "bone takın" demekte bulmuştu. Meydana gelen tartışmalar "KKTC'de ilk kez kız çocuklarının başörtüsü takmayacağı ve başlarını nasıl örteceği bir karara bağlanmış oldu" yorumlarına sebep oldu. Çünkü bu durum tamamen okul yönetimlerinin inisiyatifinde olup başörtüsü konusunda bu zamana kadar her hangi bir düzenleme veya serbestîsi yapılmamıştı. Bakanlığın KKTC tarihinde ilk defa başörtüsü meselesini ele alması tedirgin duran ve öğrenim hakları elinden alınmaması için okulda başörtüsünü takamayan öğrenciler için umut olmuştu. Fakat okula başörtülü gelmek isteyen diğer öğrencilerde aynı engelleme ile karşı karşıya kaldı.