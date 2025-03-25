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KKTC 28 Şubatçıların baskısına boyun eğdi: Okullarda başörtüsünün önünü açan tartışmalı tüzük geri çekildi

KKTC 28 Şubatçıların baskısına boyun eğdi: Okullarda başörtüsünün önünü açan tartışmalı tüzük geri çekildi

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
11:1125/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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KKTC'de okullarda başörtüsünün önünü açan tartışmalı tüzük geri çekildi
KKTC'de okullarda başörtüsünün önünü açan tartışmalı tüzük geri çekildi

Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir kız öğrencinin başörtüsüyle okula alınmaması ve okuldan uzaklaştırılması üzerine yaşanan süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tüzükte değişiklik yaparak öğrencilerin "bone ve bandana" ile derslere girmesinin önünü açmıştı. Bu karar ana muhalefetin talebi ve okullara başörtüsü ile girilmemesini savunan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın (KTÖS) düzenlediği eylemler sonucu Başbakanlık geri adım atarak tüzük kararını geri çektiğini açıkladı. Böylelikle okullarda öğrencilerin başörtülü girip girmeyecekler tamamen okulların inisiyatifine bırakılmış oldu.

KKTC'de okul disiplin tüzüğüne başörtüsü serbestisini içeren düzenleme ülke çapında tartışmaların odağı olmuştu.

bugün resmen geri çekildi. Böylelikle okullarda öğrencilerin başörtülü girip girmeyecekler tamamen okulların inisiyatifine bırakılmış oldu.

Ne olmuştu?

Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda okuyan 8. sınıf öğrencisini başörtülü şekilde okula alınmaması ve okuldan uzaklaştırılması sonrası KKTC'de başörtü tartışmaları başladı. Lefkoşa’daki Ortaokul öğrencisinin başını açmasını isteyen okul krizinde Milli Eğitim Bakanlığı, "bone takın" demekte bulmuştu. Meydana gelen tartışmalar "KKTC'de ilk kez kız çocuklarının başörtüsü takmayacağı ve başlarını nasıl örteceği bir karara bağlanmış oldu" yorumlarına sebep oldu. Başörtü düşmanı Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ise Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaparak başörtülerin okullarda takılmaması gerektiğini "KKTC laiktir laik kalacak" sözleriyle savundu.



Baskılara oyun eğildi: Tüzük geri çekildi

Tartışmalı süreçle ilgili konuşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Daha önce Bakanlar Kurulu’nda bir düzenleme yaptık. Bunu yaparken halkımızı ayrıştırmak veya gerginleştirmek gibi bir düşüncemiz yoktu. Görüldü ki toplumda bir gerginlik oluştu, çocuklarımız arasında da bir tedirginlik yaşanmaya başladı. Bu doğrultuda gerekli uzlaşıyı sağlamak, istişare etmek için bu tüzüğü Bakanlar Kurulu’ndan geri alıyoruz.” ifadelerini kullandı.





#KKTC
#Lefkoşa
#Başörtüsü
#Ünal Üstel

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