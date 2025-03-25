KKTC 28 Şubatçıların baskısına boyun eğdi: Okullarda başörtüsünün önünü açan tartışmalı tüzük geri çekildi

Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda okuyan 8. sınıf öğrencisini başörtülü şekilde okula alınmaması ve okuldan uzaklaştırılması sonrası KKTC'de başörtü tartışmaları başladı. Lefkoşa’daki Ortaokul öğrencisinin başını açmasını isteyen okul krizinde Milli Eğitim Bakanlığı, "bone takın" demekte bulmuştu. Meydana gelen tartışmalar "KKTC'de ilk kez kız çocuklarının başörtüsü takmayacağı ve başlarını nasıl örteceği bir karara bağlanmış oldu" yorumlarına sebep oldu. Başörtü düşmanı Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ise Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaparak başörtülerin okullarda takılmaması gerektiğini "KKTC laiktir laik kalacak" sözleriyle savundu.

Tartışmalı süreçle ilgili konuşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Daha önce Bakanlar Kurulu’nda bir düzenleme yaptık. Bunu yaparken halkımızı ayrıştırmak veya gerginleştirmek gibi bir düşüncemiz yoktu. Görüldü ki toplumda bir gerginlik oluştu, çocuklarımız arasında da bir tedirginlik yaşanmaya başladı. Bu doğrultuda gerekli uzlaşıyı sağlamak, istişare etmek için bu tüzüğü Bakanlar Kurulu’ndan geri alıyoruz.” ifadelerini kullandı.