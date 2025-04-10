Türkiye ile KKTC arasında "taksi helikopter" seferleri başladı

İlk sefer için Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan kalkan ve KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı taşıyan helikopter, Lefkoşa Ercan Havalimanı'na indi.