Türkiye ile KKTC arasında "taksi helikopter" seferleri başladı

Özel bir havayolu şirketi tarafından Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında VIP taşımacılıkta kullanılmak üzere "taksi helikopter" seferleri başlatıldı.
Özel bir havayolu şirketi tarafından Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında VIP taşımacılıkta kullanılmak üzere "taksi helikopter" seferleri başlatıldı.
İlk sefer için Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan kalkan ve KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı taşıyan helikopter, Lefkoşa Ercan Havalimanı'na indi.
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