KKTC ortaokullarında başörtüsü yasağı ile ilgili dikkat çeken karar

"Lise ve üniversitelerimizde başörtüsü sorunumuz yoktu. Bir tek ortaokullarımızda böyle bir yasak söz konusuydu. Cuma günü almış olduğumuz ve pazartesi (bugün) günü itibariyle uygulanacak olan bu kararla ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağını da bir anlamda aşmış olduk, hayırlı olsun."