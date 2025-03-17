KKTC ortaokullarında başörtüsü yasağı ile ilgili dikkat çeken karar

KKTC Bakanlar Kurulu, Ada’daki ortaokullarda başörtüsü yasağını kaldıran bir karar aldı. Geçen hafta İrsen Küçük Ortaokulu’nda bir öğrencinin başörtüsüyle okula alınmaması üzerine, KKTC Millî Eğitim Bakanlığı kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yaptı.
Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle KKTC'deki ortaokullarda isteyen öğrenciler "bone" ve "bandana" ile okula gidebilecek.
Geçtiğimiz hafta KKTC'deki İrsen Küçük Ortaokulu son sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, okula başörtülü geldi. Okul yönetimi, kız öğrenciyi başını açmayı reddettiği için okula almadı ve İlahiyat Koleji'ne gitmesi istendi.
Bakanlık gündeme getirdi
Başörtülü öğrencinin eğitim hakkının engellenmesi üzerine konu, KKTC Bakanlar Kurulu'nun gündemine taşındı. KKTC Millî Eğitim Bakanlığı ortaokullarda devam eden başörtüsü sorununu çözmek için ortaokullarda uygulanan kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını hükümete teklif etti.
Yönetmelikte değişiklik yapıldı
Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen teklif ile "GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI (50/1989, 41/1994, 26/1997, 81/2007, 12/2009 Sayılı Yasalar) ve MESLEK TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI 69/89, 40/1994, 27/1997, 13/2009 Sayılı Yasalar" kapsamında değişiklik yapıldı.
"Bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak"
Sabah'ta yer alan habere göre yapılan değişiklik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan karar, KKTC'deki tüm ortaokullarda bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak. Alınan kararla öğrencilerin kılık kıyafet düzeninin, Bakanlık tarafından düzenlenen ve okullara gönderilen genelgelerle belirlendiği vurgulandı. Öğrencilerin dini inançlarından dolayı başlarını örtmek istemeleri halinde, bone ve bandana ile başlarını örtebilecekleri belirtildi.