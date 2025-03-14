Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a güven mektubunu sundu

KKTC'nin resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Büyükelçi Başçeri, Cumhurbaşkanlığı'nda askeri törenle karşılandı. ​​​​​​Başçeri'nin Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabulünde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da hazır bulundu.

Büyükelçi Başçeri, güven mektubunu Tatar'a sundu.

Tatar, güven mektubunun sunulmasının ardından yaptığı konuşmada, Başçeri'nin geçmişte KKTC'ye büyük hizmetleri olduğunu ve Kıbrıs Türk halkını yakından tanıdığını ifade etti.

Başçeri'nin egemen eşitlik temelinde bir anlaşma mücadelesine güç katacağına inandığını dile getiren Tatar, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek Kıbrıs konulu gayriresmi toplantı öncesinde Ankara'ya yaptığı ziyaretin kendisine güç verdiğini belirtti.​​​​​​​

Cumhurbaşkanı Tatar, Başçeri'ye görevinde başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri ise KKTC'de Türkiye'yi temsil etmekten memnuniyet ve şeref duyduğunu vurguladı. Başçeri, iki ülke arasındaki müstesna ilişkilerin daha da güçlenmesi için elinden geleni yapacağını kaydetti.







